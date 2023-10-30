50 حكما ينهون الإعداد للهواة

50 حكما ينهون الإعداد للهواة
التاريخ
10/30/2023 11:17:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) اختتمت لجنة الحكام في رابطة الهواة لكرة القدم، معسكر الحكام الذي استمر لمدة يومين بمشاركة 50 حكماً في جدة، استعداداً لبطولة الأبطال لفرق الهواة بالمملكة، التي ستنطلق الخميس المقبل.
MENAFN30102023000089011017ID1107339605
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.