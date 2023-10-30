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50 حكما ينهون الإعداد للهواة

10/30/2023 11:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت لجنة الحكام في رابطة الهواة لكرة القدم، معسكر الحكام الذي استمر لمدة يومين بمشاركة 50 حكماً في جدة، استعداداً لبطولة الأبطال لفرق الهواة بالمملكة، التي ستنطلق الخميس المقبل.

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