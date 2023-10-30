Tuesday, 31 October 2023 08:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفروسية يحتفي بأبطال الذهب

10/30/2023 11:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفى الاتحاد السعودي للفروسية، بالفرسان عبدالله الشربتلي عبدالرحمن الراجحي، رمزي الدهامي، مشاري الحربي، الذين مثلوا منتخب قفز الحواجز، وحازوا الميدالية الذهبية في منافسات الفردي والفرق لدورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي أقيمت في هانغتشو الصينية ((آسياد 2023)).

MENAFN30102023000089011017ID1107339604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث