الفروسية يحتفي بأبطال الذهب

الفروسية يحتفي بأبطال الذهب
التاريخ
10/30/2023 11:17:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) احتفى الاتحاد السعودي للفروسية، بالفرسان عبدالله الشربتلي عبدالرحمن الراجحي، رمزي الدهامي، مشاري الحربي، الذين مثلوا منتخب قفز الحواجز، وحازوا الميدالية الذهبية في منافسات الفردي والفرق لدورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي أقيمت في هانغتشو الصينية ((آسياد 2023)).
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