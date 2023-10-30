ميدالية عالمية أولى للكاراتيه

(MENAFN
- Al Watan) انتزع لاعب المنتخب السعودي فهد الخثعمي أول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للكاراتيه للكبار، بعد فوزه على لاعب المنتخب الألماني أوزيديمير محمد بنتيجة 3/ صفر في قتال فردي تحت وزن 67 وحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم الـ26 للكبار المقامة حالياً بعاصمة المجر بودابست.
وكان الخثعمي خسر مواجهته في دور الثمانية ليدخل على إثرها في منافسات الميدالية البرونزية.
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