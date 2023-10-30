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ميدالية عالمية أولى للكاراتيه

10/30/2023 11:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) انتزع لاعب المنتخب السعودي فهد الخثعمي أول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للكاراتيه للكبار، بعد فوزه على لاعب المنتخب الألماني أوزيديمير محمد بنتيجة 3/ صفر في قتال فردي تحت وزن 67 وحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم الـ26 للكبار المقامة حالياً بعاصمة المجر بودابست.
وكان الخثعمي خسر مواجهته في دور الثمانية ليدخل على إثرها في منافسات الميدالية البرونزية.

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