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مسافات مختلفة ببطولة الضاحية

10/30/2023 11:17:02 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم الاتحاد السعودي لألعاب القوى بطولة اختراق الضاحية للأندية، بمشاركة أكثر من 500 متسابق ومتسابقة من أندية مختلفة، لمسافات1 كلم و2 كلم و3 كلم و4 كلم.

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