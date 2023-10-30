مسافات مختلفة ببطولة الضاحية
التاريخ
10/30/2023 11:17:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) اختتم الاتحاد السعودي لألعاب القوى بطولة اختراق الضاحية للأندية، بمشاركة أكثر من 500 متسابق ومتسابقة من أندية مختلفة، لمسافات1 كلم و2 كلم و3 كلم و4 كلم.
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