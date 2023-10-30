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التنس يطرح تذاكر الجيل القادم

10/30/2023 11:17:02 PM
(MENAFN- Al Watan) طرح الاتحاد السعودي للتنس تذاكر نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة المحترفين، التي تشهد مشاركة أفضل لاعبي التنس تحت 21 عامًا في العالم، وتقام بين الـ 28 من نوفمبر والثاني من ديسمبر المقبل، على ملاعب داخلية صلبة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وتشكل استضافة جدة للبطولة محطة مهمة، في التاريخ الرياضي للمملكة، حيث تعتبر نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس حدثًا مميزًا، يستقطب نخبة مواهب التنس الشابة، ويجمع أفضل اللاعبين تحت 21 عامًا في فئة الفردي.
ومن المواهب التي شاركت في البطولة سابقا، يبرز الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميًا والفائز ببطولتين كبرى (جراند سلام)؛ والإيطالي يانيك سينر، المصنف الرابع عالميًا، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السابع عالميًا.

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