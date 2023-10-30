التنس يطرح تذاكر الجيل القادم

(MENAFN
- Al Watan) طرح الاتحاد السعودي للتنس تذاكر نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة المحترفين، التي تشهد مشاركة أفضل لاعبي التنس تحت 21 عامًا في العالم، وتقام بين الـ 28 من نوفمبر والثاني من ديسمبر المقبل، على ملاعب داخلية صلبة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وتشكل استضافة جدة للبطولة محطة مهمة، في التاريخ الرياضي للمملكة، حيث تعتبر نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس حدثًا مميزًا، يستقطب نخبة مواهب التنس الشابة، ويجمع أفضل اللاعبين تحت 21 عامًا في فئة الفردي.
ومن المواهب التي شاركت في البطولة سابقا، يبرز الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميًا والفائز ببطولتين كبرى (جراند سلام)؛ والإيطالي يانيك سينر، المصنف الرابع عالميًا، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السابع عالميًا.
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