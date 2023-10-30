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مشروعات مرضى عنيزة بملتقى الصحة العالمي

10/30/2023 11:13:47 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة في ملتقى الصحة العالمي 2023 تحت شعار ((استثمر في صحتك))، والذي دشنه وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وذلك في قاعة روشن للمعارض والمؤتمرات.
وقالت رئيس قسم التوعية والتثقيف الصحي، غدي بنت عبدالله الخلف، سعدنا برعاية وزير الصحة للملتقى والاطلاع على التجارب المختلفة الناجحة، والتي يأتي منها مشروعات جمعية أصدقاء المرضى في خدمة المرضى، والعمل على راحتهم سعيًا لتحقيق جودة الحياة إحدى اهتمامات رؤية 2023.
وأضافت الخلف: نجد في منطقة القصيم دعمًا كبيرًا ومستمرًا من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم للعمل الدؤوب والدائم في خدمة المرضى، وعليه فإن مشاركة الجمعية تأتي للتعريف بما تقدمه مثل مشروع مأجور، الذي يهتم بنقل المرضى وإيصالهم للمستشفيات والمراكز الصحية وإعادتهم لمنازلهم مرة أخرى، وكذلك مشروع احتواء للخدمات الاجتماعية، وكذلك استعراض برامج الجمعية مثل بطاقة مريض، ودعم مرضى الفشل الكلوي، والدعم الأسري، ومشروع القاضي للجلطات الدماغية، ومشروع عثمان الخويطر لغسيل الكلى.
وزادت: تحكي المشاركة تاريخ وبرامج ومشروعات قسم التوعية والتثقيف الصحي، وتفرده بالريادة والبرامج النوعية من خلال استحداث أنماط ذات أثر واضح ومتناسب مع الفئة المستهدفة، إذ بدأ ببرنامج الفلق، ثم خطوة وعي، وحملة لا تقاتل بعشوائية الخاص بالاستخدام الصحيح للمبادرات الحيوية، وحملة بطاقة التسوق الصحي، وكذلك حملة نحن عيونكم، والتي تخدم المكفوفين عبر لغة برايل، وتكثيف الحملات في جائحة كورونا مثل نخدمكم في منازلكم، ونعيد بحذر، واستعراض المشروعات الخدمية التوعوية للقطاعات الصحية وغيرها، كمشروع اتقاء لخدمة الجهات الصحية بصناعة المحتوى التوعوي، علاوة على التركيز على المشروعات المستدامة، مثل مشروع أطفال السكري في المدارس، والذي حصل على جائزة التطوع الصحي لوزارة الصحة 2022.

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