مشروعات مرضى عنيزة بملتقى الصحة العالمي

(MENAFN
- Al Watan) شاركت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة في ملتقى الصحة العالمي 2023 تحت شعار ((استثمر في صحتك))، والذي دشنه وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وذلك في قاعة روشن للمعارض والمؤتمرات.
وقالت رئيس قسم التوعية والتثقيف الصحي، غدي بنت عبدالله الخلف، سعدنا برعاية وزير الصحة للملتقى والاطلاع على التجارب المختلفة الناجحة، والتي يأتي منها مشروعات جمعية أصدقاء المرضى في خدمة المرضى، والعمل على راحتهم سعيًا لتحقيق جودة الحياة إحدى اهتمامات رؤية 2023.
وأضافت الخلف: نجد في منطقة القصيم دعمًا كبيرًا ومستمرًا من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم للعمل الدؤوب والدائم في خدمة المرضى، وعليه فإن مشاركة الجمعية تأتي للتعريف بما تقدمه مثل مشروع مأجور، الذي يهتم بنقل المرضى وإيصالهم للمستشفيات والمراكز الصحية وإعادتهم لمنازلهم مرة أخرى، وكذلك مشروع احتواء للخدمات الاجتماعية، وكذلك استعراض برامج الجمعية مثل بطاقة مريض، ودعم مرضى الفشل الكلوي، والدعم الأسري، ومشروع القاضي للجلطات الدماغية، ومشروع عثمان الخويطر لغسيل الكلى.
وزادت: تحكي المشاركة تاريخ وبرامج ومشروعات قسم التوعية والتثقيف الصحي، وتفرده بالريادة والبرامج النوعية من خلال استحداث أنماط ذات أثر واضح ومتناسب مع الفئة المستهدفة، إذ بدأ ببرنامج الفلق، ثم خطوة وعي، وحملة لا تقاتل بعشوائية الخاص بالاستخدام الصحيح للمبادرات الحيوية، وحملة بطاقة التسوق الصحي، وكذلك حملة نحن عيونكم، والتي تخدم المكفوفين عبر لغة برايل، وتكثيف الحملات في جائحة كورونا مثل نخدمكم في منازلكم، ونعيد بحذر، واستعراض المشروعات الخدمية التوعوية للقطاعات الصحية وغيرها، كمشروع اتقاء لخدمة الجهات الصحية بصناعة المحتوى التوعوي، علاوة على التركيز على المشروعات المستدامة، مثل مشروع أطفال السكري في المدارس، والذي حصل على جائزة التطوع الصحي لوزارة الصحة 2022.
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