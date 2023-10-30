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التسرب الوظيفي.. أسباب وحلول

10/30/2023 11:13:47 PM
(MENAFN- Al Watan) على ضوء خبرتي الممتدة لربع قرن في القطاع الخاص، يمكنني أن ألقي الضوء على ظاهرة التسرب الوظيفي وأسبابها في هذا القطاع المهم، فالتسرب الوظيفي مصطلح يشير إلى ظاهرة انتقال العاملين من مؤسسة إلى أخرى بصفة متكررة، وقد يتسبب في تدهور الاستقرار الوظيفي والتنمية المستدامة للشركات والمؤسسات.
ويعد القطاع الخاص بيئة تنافسية تسعى دائمًا لجذب الكفاءات العالية والاحتفاظ بها، ومع ذلك، فإن التسرب الوظيفي يعتبر تحديًا يواجه العديد من المنشآت في القطاع الخاص على وجه التحديد.. تعزى هذه الظاهرة إلى عدة أسباب محتملة.. من أهمها:
. عدم توافر فرص التطوير المهني والنمو الوظيفي، مما قد يشعر العاملون بالإحباط.
. انخفاض الأجور.
. عدم توفر حوافز ملائمو.
. بيئة عمل غير صحية.
للحفاظ على الموظفين الأكفّاء في المنشأة ينبغي تقديم فرص لتطوير معارفهم وتعليمهم مهارات جديدة لتفادي بحث العامل عن فرص أكثر جاذبية في منشآت أخرى، كما ينبغي النظر في موضوع أجور العاملين باستمرار والتأكد بأنها تتماشى مع الظروف الاجتماعية المحيطة بهم، كما يلزم المنشأة إعادة النظر في الحوافز المقدمة لكوادرها؛ لأنها تلعب دورًا مهمًا في نفسية العامل، إيجابًا وسلبًا، وتجعله يفكر أو يستبعد التفكير في الانتقال إلى مكان آخر.
كذلك تلعب بيئة العمل وثقافة المنشأة دورًا مهمًا في تحفيز الموظف للبقاء أو الرحيل، إن بيئة العمل الصحية والعلاقات بين الزملاء داخل المنظومة لها بالغ التأثير الإيجابي، والعكس صحيح وينعكس على رغبة العامل في الاستمرار في المنشأة أو الرحيل.
أخيرًا، من المهم الإشارة إلى أن التسرب الوظيفي في القطاع الخاص ليس ظاهرة مستفحلة في الوسط المهني، بل هي قابلة للتدارك من خلال اتخاذ إجراءات للحد منها والحفاظ على الموظفين المهرة في حال شرعت المنشآت في توفير فرص التطوير المهني والتدريب المستمر، وتعزيز بيئة العمل الصحية المفعمة بالتحفيز.
كما يجب على المنشآت أن تكون عادلة في توفير الأجور والمزايا المالية، وتقديم فرص للترقيات والتطور الوظيفي.
باختصار، التسرب الوظيفي في القطاع الخاص يمكن أن يكون تحديًا حقيقيًا يواجه الشركات والمؤسسات، ومع ذلك، يمكن للشركات اتخاذ إجراءات للحد منه والحفاظ على الموظفين الأكفاء بالتركيز على النقاط المشار إليها آنفًا.. وبهذا يمكن للمنشآت بناء فرق عمل قوية ومتميزة، وتعزيز استقرارها ونجاحها في المستقبل.

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