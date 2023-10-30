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الكاريزما الخروج عن القالب

10/30/2023 11:13:47 PM
(MENAFN- Al Watan) صورة من العفوية تلفت الآخر وتشدّهُ وتترك أثرها فيه، تشبه السهل الممتنع، فحين أقول إن أحداً ما لديه تلك الشخصية والكاريزما، برأيي لأنه يمتلك أسلوبا في مجال يتميز به فهمه عن أفهام غيره، ويجعل من الصعب بسيطا وسهلا ومفهوما، أو لأنه يمتلك أسلوبا جاذبا ولطيفا وبسيطا غير متكلف، الكثير يمتلك أسلوبًا يمثل مرآةً لشخصيته، فالعبرة ليست بهذا ولكن كيف يضع ذلك الأسلوب أثرًا سهلا غير متكلِّف.
عند لقاء من لا نعرفهم نتوجس ونتثاقل في الحديث معهم لأننا لم نأخذ في الحديث بعد، فالكلفة طبيعة للنفس، وقتها لا يكاد يعارض هذا أحد، ولكن العبقري هو من يجعل من تلك الكلفة راحة وانسيابا في الحديث وأُلفةً معه، مما يألفه الآخر لسهولته لا كلفته التي تحبس طبيعة النفس على الخروج من قالبها، إنها فن التأثير.
قرأت مقالا يذكر في سياقه أن صحيفة the jornal of personality and social psychology نشرت دراسة بأن الكاريزما لها ست علامات، ثلاثة منها تتعلق بمساعدة الآخرين على الشعور بالراحة، وثلاثة أخرى تتعلق بالحضور الشخصي.
أضرب مثلا؛ المدير لديه كاريزما، ليس شديدا ولا ليّناً، ولكن الجميع يحبونه، أو المعلم فلان نحبه لأن شرحه سهل ومفهوم، بمعنى أن المدير لديه القوة وبإمكانه التسلط ولكنه يستخدمها في وقتها ويغلب عليها الأبوة واللطف والتعاطف والإحساس بالآخر، فتلك شخصية القائد، والمعلم يشرح الدرس الصعب للطلاب الذين لا يفهمونه بسهولة من معلم آخر، وتلك شخصية العبقري، وكلها كاريزما وهِبة يُحسنها القِلة وتصعب على الغالب، وفن جمع المتناقض بين الصعب والسهل والقوة واللين، دون أن يفسد جزءاً على الآخر أو يتداخل وهو ما يصعب على الكثير ويميز القليل.
أما عبقرية العقل فهي سر جاذبيته، أي ذلك الفهم المجرد من كل تصور مسبق، مما يرى الأشياء نقية بألوانها لا ضبابية يُعسِر عليه حذقها، يرى الشيء بظاهره كما رأته عينه، لا يستعير أعيناً أخرى، وإذا رغب في فهم الفكرة اختار من الطرق أبسطها وتجنب منه وعورته وتعقيداته، وتلك كاريزما العقل.
فالكُلفة على النقيض؛ تحجب عن النفس التلقائية وتقّيد سجيتها وتحجب النباهة عن العقل وتقيّد إبداعه، فهي أشبه بعازل يقف دون أن ينتفع النبات من ضوء الشمس.

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