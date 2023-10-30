96.3% زيادة المستثمرين بالصناديق الاستثمارية

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- Al Watan) ارتفع عدد المستثمرين بالصناديق الاستثمارية بالمملكة خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 96.3%، وذلك بعد أن بلغ عدد المستثمرين بالصناديق خلال العام الماضي 652.8 ألف مستثمر مقارنة بنحو 332.5 ألف مستثمر في 2018، حيث أخذت نسبة المستثمرين بالزيادة مع نهاية 2019 لترتفع في 2020 بنسبة 8.8% على المستوى السنوي، وترتفع في 2021 بنسبة 47.5%، لتكمل الارتفاع في 2022 بنسبة 23.3%.
وأظهرت قراءة لـ((الوطن)) في بيانات للبنك المركزي السعودي ارتفاعًا في أصول صناديق الاستثمار بنسبة 12.7% منذ 2018، بالرغم من انخفاضها على المستوى السنوي، حيث انخفضت من 227.1 مليار ريال في 2021 إلى 126.1 مليار ريال في 2022، بعد أن شهدت ارتفاعات متواصلة منذ 2018 بلغت أعلاها في 2021 قبل أن تعود للانخفاض. عدد الصناديق
وزادت الصناديق الاستثمارية خلال 5 سنوات بنسبة 2.4% بزيادة 6 صناديق استثمارية، حيث كانت أعدادها في 2018 قد بلغت 249 صندوقًا لترتفع إلى 253 صندوقًا في 2019، و254 في 2020، و256 في 2021؛ ليغلق صندوق واحد في 2022، ويبلغ عددها النهائي 255 صندوقًا. أصول الصناديق
وزادت قيمة الأصول المحلية للصناديق الاستثمارية منذ 2018 بنسبة 8% مرتفعة من 93. 6 مليار ريال إلى 101.1 مليار ريال، في حين زادت فيمة الأصول الأجنبية للصناديق بنسبة 36.8% مرتفعة من 18.2 مليار ريال إلى 24.9 مليار ريال.
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صناديق الاستثمار بالمملكة ونسبة نموها خلال 5 سنوات
عدد الصناديق العاملة=
2018= 249
2019= 253
2020= 254
2021= 256
2022= 255
نسبة النمو= 2.4%
عدد المشتركين=
2018= 332567
2019= 329739
2020= 358894
2021= 529312
2022= 652869
نسبة النمو= 96.3%
الأصول المحلية=
2018= 93649.5
2019= 133441.67
2020= 149561.86
2021= 147689.21
2022= 101186.01
نسبة النمو= 8%
الأصول الأجنبية=
2018= 18212.2
2019= 26516.37
2020= 60162.46
2021= 79484.19
2022= 24919
نسبة النمو= 36.8
إجمالي أصول الصناديق=
2018= 111861.7
2019= 159958.04
2020= 209724.32
2021= 227173.4
2022= 126105.01
نسبة النمو= 12.7%
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