17مليار ريال استثمارات في قطاع الدواجن

(MENAFN
- Al Watan) تعمل وزارة البيئة والزراعة والمياه على خطة توسعية لضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2025، لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويا.
وتستهدف الخطة الجديدة تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل، وتعزيز دور قطاع إنتاج الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة. مزارع الدواجن
قدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد مشاريع المزارع المتخصصة العاملة في قطاع الدواجن في المملكة بنحو 800 مشروع. مؤكدة أن الوزارة لديها آلية مراقبة لقياس مدى التزام مشاريع الدواجن بإجراءات الأمن الوقائي وأوضحت أن الوزارة منحت تسهيلات ومزايا عديدة لزيادة الاستثمارات في قطاع الدواجن، حيث قدمت الوزارة قروضا ميسرة من صندوق التنمية الزراعي لأصحاب المشاريع المرخصة في قطاع الدواجن في المملكة، كما أتمت الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع لتسهيل إجراء الحصول على الترخيص وذكرت أن الوزارة تعقد اجتماعا دوريا مع منتجي الدواجن لمناقشة ومعالجة جميع المعوقات التي تواجه استثماراتهم في القطاع، حيث إن الدعم والبيئة الاستثمارية تسهم في رفع الاستثمارات. الاكتفاء الذاتي
ولفتت إلى أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يعد بارزا، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في مشاريع البياض نحو 60%، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة نحو 110%، وذلك بحسب آخر تقرير سنوي للهيئة العامة للإحصاء الذي وبلغ إجمالي المنشآت العاملة في نشاط تشغيل المجازر ((ذبح الدواجن)) في جميع أنحاء المملكة 392 منشأة، حيث جاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت بواقع 98 منشأة ثم مكة المكرمة بواقع 57 منشأة وعسير 49 منشأة و42 منشأة في القصيم و40 منشأة في الشرقية و24 منشأة في كل من حائل والمدينة المنورة و18 في نجران و14 في تبوك و12 في جازان و 5 منشآت في كل من الجوف والحدود الشمالية و4 في الباحة 2349 منشأة عاملة. منشآت البيع
بلغت المنشآت العاملة في جميع مناطق المملكة حسب نشاط البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة 2349 منشأة.
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