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17مليار ريال استثمارات في قطاع الدواجن

10/30/2023 11:13:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل وزارة البيئة والزراعة والمياه على خطة توسعية لضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2025، لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويا.
وتستهدف الخطة الجديدة تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل، وتعزيز دور قطاع إنتاج الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
مزارع الدواجن
قدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد مشاريع المزارع المتخصصة العاملة في قطاع الدواجن في المملكة بنحو 800 مشروع. مؤكدة أن الوزارة لديها آلية مراقبة لقياس مدى التزام مشاريع الدواجن بإجراءات الأمن الوقائي وأوضحت أن الوزارة منحت تسهيلات ومزايا عديدة لزيادة الاستثمارات في قطاع الدواجن، حيث قدمت الوزارة قروضا ميسرة من صندوق التنمية الزراعي لأصحاب المشاريع المرخصة في قطاع الدواجن في المملكة، كما أتمت الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع لتسهيل إجراء الحصول على الترخيص وذكرت أن الوزارة تعقد اجتماعا دوريا مع منتجي الدواجن لمناقشة ومعالجة جميع المعوقات التي تواجه استثماراتهم في القطاع، حيث إن الدعم والبيئة الاستثمارية تسهم في رفع الاستثمارات.
الاكتفاء الذاتي
ولفتت إلى أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يعد بارزا، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في مشاريع البياض نحو 60%، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة نحو 110%، وذلك بحسب آخر تقرير سنوي للهيئة العامة للإحصاء الذي وبلغ إجمالي المنشآت العاملة في نشاط تشغيل المجازر ((ذبح الدواجن)) في جميع أنحاء المملكة 392 منشأة، حيث جاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت بواقع 98 منشأة ثم مكة المكرمة بواقع 57 منشأة وعسير 49 منشأة و42 منشأة في القصيم و40 منشأة في الشرقية و24 منشأة في كل من حائل والمدينة المنورة و18 في نجران و14 في تبوك و12 في جازان و 5 منشآت في كل من الجوف والحدود الشمالية و4 في الباحة 2349 منشأة عاملة.
منشآت البيع
بلغت المنشآت العاملة في جميع مناطق المملكة حسب نشاط البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة 2349 منشأة.

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