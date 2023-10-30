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الذكاء الاجتماعي في لقاء ولي العهد

10/30/2023 11:13:47 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد مرور أسابيع على اللقاء الذي كان مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس الأمريكية، وما تبعه من مختلف الانطباعات والرؤى والآراء في محاور اللقاء، وفي الإجابات، وفي لغة الجسد، واختيار المكان والزمان والعديد من التحليلات التي يستند بعضها على دراية ومنطق، أو الذي قد يكون كرؤية خاصة خالصة؛ إلا أن يقيني أن هناك ميزة مهمة يمكن ملاحظتها في مثل هذه اللقاءات، أو فيما يستجد على مستوى الوطن من أحداث وفعاليات محلية أو دولية. هذه الميزة هي القدر الذي يملكه ولي العهد من الذكاء الاجتماعي -ضمن ذكاءات أُخرى يتمتع بها سموه-، وهي مهارة مهمة وفاعلة خاصة من القادة والمسؤولين مع من يملكون السلطة والقيادة عليهم.
شاهدي الخاص في إدراك هذه المهارة والتي جاءت عفوا في صباح اليوم التالي بعد ساعات قليلة من اللقاء حدث وأنا أعيد مشاهدته على هاتفي المحمول، بينما كنت في قاعة انتظار أحد المرافق العامة بجواري ابني المراهق المنشغل بعوالمه في الفضاء السيبراني، والذي التفت فجأة منصتا حينما ذكر ولي العهد أنه يقضي وقت فراغه في لعب الألعاب الإلكترونية: ((أحب لعب ألعاب الفيديو منذ كنت طفلًا وحتى اليوم))، ثم انتقل بشكل مباشر للبحث عن اللقاء في مختلف منصات التواصل الاجتماعي التي يملك حسابات فيها، ويسألني بعدها باهتمام عن سندالة، وجزر البحر الأحمر، ومشروع الربط بين الهند وأوروبا، ومعنى بريكس، ومشروعية الأسلحة النووية. ولولا أن حان دورنا في الانتظار الذي كنا فيه لاستمر في السؤال والاستفسار عن التفاصيل التي ذكرت في اللقاء ومعانيها وسياقاتها.
كل هذا الفضول الذي اكتسبه هذا الشاب الصغير للسؤال ثم البحث على مدى الأيام التالية، وبالتأكيد مثله مئات الآلاف، كان سببه أن حديث ولي العهد تقاطع مع اهتمام مثير لديه -الألعاب الإلكترونية- اهتمام ربما يكون مهمشا في المجتمع ومحاربا لوقت قريب باعتباره هدرا للوقت والمال، لكن ما حدث يعيد اكتشاف هذا المجال المهم، على مستوى الأشخاص وعلى مستوى الدولة، وقبله يوضح كيف كانت عبارة قصيرة في سياق لمواضيع مهمة، عبارة قيلت بذكاء لا لأجل استعراض الحياة الخاصة، كان لها سبب في فتح آفاق من التساؤلات، والتساؤل يقود للبحث، والبحث بوابة المعرفة.
أستعيد هذا الموقف عقب لقاء ولي العهد بعدة أسابيع بعد أن جاءني هذا الأسبوع ذلك الشاب الفضولي أعلاه مخبرا ومبشرا عن أنه تم الإعلان خلال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة عن إقامة المملكة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بدءا من صيف عام 2024. وهو خبر بقدر أهميته العاطفية لديه إلا أنه أخذنا في محاور متعددة من الأحاديث حول الأبعاد المهمة التي ستكون خلف مثل هذه البطولة؛ أبعادا اقتصادية، وسياحية، وترفيهية، وفرص وظيفية.
إن أفضل الطرق لتنمية المجتمع تكون من خلال الاستثمار البشري وخاصة فئة الشباب، وأفضل الطرق لاستمالة الشباب والاستفادة من قواهم المختلفة تكون باستمالتهم لمواطن يفضلونها، حيث التحدي والمنافسة وإظهار المقدرة والقوة والتميز، قد تتباين هذه القدرات والقوى فتمتد من معامل علمية حتى ألعاب الكترونية، وفي جميع المساحات سيكون للعمل في الاستثمار فيهم لتقديم ما لديهم في تلك المجالات عوائد شتى، مادية ومعنوية، على الفرد والمجتمع والدولة. المهارة تكمن في استمالتهم بذكاء، وإثارة فضولهم، وتوليد التساؤلات في ذواتهم، ثم توضيح خارطة الطريق لهم للمساهمة والمشاركة والعطاء ثم جني الثمار.
نجاح أي منظومة يبدأ من قادتها، وحينما يتعامل القائد مع شؤون منظومته بذكاءات متنوعة وعلى رأسها الذكاء الاجتماعي، بما يتناسب مع كل موقف، فإن تنوع وثراء العاملين سيكون إيجابيا، وفرص الفوز والتميز ستكون فارقة.

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