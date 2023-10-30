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النازية والصهيونية وجهان لعملة

10/30/2023 11:13:47 PM
(MENAFN- Al Watan) إلى متى سيظل العالم على استعداد لتحمل هذه المشاهد الوحشية الجائرة؟
هذا ليس كلامي، ولو أنني أتفق معه، بل وأبصم عليه بالعشرة. لن أتحدث عما يجري في غزة فلقد وصلت المشاهد الوحشية للقاصي قبل الداني! ولن أتحدث إلى الضمائر التي ما زالت نائمة والتي تعيش في عالم افتراضي من الإنكار وتحميل الضحية الذنب لكل ما يجري عليهم من همجية وتوحش، بطرق واضحة وأخرى ملتوية! كلا حديثي اليوم إلى العقول التي تقرأ وتقدر قيمة المفكر والعالم وتشهد كيف أن الفكر والثقافة لا تلغي الإنسانية!
هل يوجد أحد في عالم الرياضيات والفلسفة والمنطق والفكر، هل يوجد أحد في عالم الذكاء الاصطناعي والعلوم المعرفية وعلوم الكمبيوتر لم يسمع بـــ ((برتراند راسل))؟ من يجهل هذه الشخصية الفذة لا بد أنه يعيش على كوكب آخر! وحديثي مرة أخرى للمثقفين ممن ينتمون إلى المجالات التي ذكرتها، حتى لا يقفز علينا أحد ويتهمنا بأننا نهاجم المجتمع!
في عام 1950، حصل ((راسل)) على جائزة نوبل في الأدب ((تقديرًا لكتاباته المتنوعة والمهمة التي دافع فيها عن المثل الإنسانية وحرية الفكر. كما حصل أيضًا على وسام دي مورجان (1932)، ووسام ((سيلفستر)) (1934)، وجائزة ((كالينجا)) (1957)، وجائزة القدس (1963). بمعنى عندنا تتحدث شخصية بهذا الثقل عادة ما يتوقف العالم ليصغي. وإليكم البيان الذي كتبه قبل رحيله عن العالم وتم قراءة البيان الذي يتناول فيه قضايا الشرق الأوسط في الثالث من فبراير عام 1970، أي اليوم التالي لوفاته، في المؤتمر الدولي للبرلمانيين الذي انعقد في القاهرة.
((إن المرحلة الأخيرة من الحرب غير المعلنة في الشرق الأوسط مبنية على حسابات خاطئة للغاية. إن الغارات الجوية في عمق الأراضي المصرية لن تقنع السكان المدنيين بالاستسلام، ولكنها ستزيد من تصميمهم على المقاومة. وهذا هو الدرس المستفاد من كل القصف الجوي. ولم يرد الفيتناميون الذين تحملوا سنوات من القصف الأمريكي بالاستسلام، بل بإسقاط المزيد من طائرات العدو. وفي عام 1940، قاوم أبناء وطني (بريطانيا) غارات هتلر بالقنابل بوحدة وتصميم لم يسبق لهما مثيل. ولهذا السبب، فإن الهجمات الإسرائيلية الحالية ستفشل في تحقيق هدفها الأساسي، ولكن في الوقت نفسه يجب إدانتها بقوة في جميع أنحاء العالم.
إن تطور الأزمة في الشرق الأوسط أمر خطير وموجّه في الوقت نفسه. على مدى أكثر من عشرين عاما، توسعت إسرائيل بقوة السلاح. وبعد كل مرحلة من مراحل هذا التوسع، قامت إسرائيل بمناشدة ((العقل)) واقترحت ((المفاوضات)). هذا هو الدور التقليدي للقوة الإمبريالية، لأنها ترغب في توطيد ما حصلت عليه بالفعل عن طريق العنف بأقل صعوبة. وكل فتح جديد يصبح الأساس الجديد للتفاوض المقترح من القوة، والذي يتجاهل ظلم العدوان السابق.
يجب إدانة العدوان الذي ترتكبه إسرائيل، ليس فقط لأنه لا يحق لأي دولة ضم أراضي أجنبية، ولكن لأن كل توسع هو أيضًا تجربة لاكتشاف مدى العدوان الذي سيتحمله العالم.
لقد وصف مؤخرًا الصحافي ((إيسيدور فينشتاين ستون)) اللاجئين الذين يحيطون بفلسطين بمئات الآلاف بـــــــ((المَعَلم الأخلاقي حول عنق يهود العالم)). وقد دخل العديد من اللاجئين الآن العقد الثالث من حياتهم غير المستقرة في مستوطنات مؤقتة. إن مأساة شعب فلسطين هي أن بلده قد وهب من خلال قوة أجنبية لشعب آخر من أجل إنشاء دولة جديدة. وكانت النتيجة أن مئات الآلاف من الأبرياء أصبحوا بلا مأوى بشكل دائم. ومع كل صراع جديد تتزايد أعدادهم. إلى متى سيظل العالم على استعداد لتحمل هذه المشاهد الوحشية الجائرة؟
ومن الواضح تمامًا أن للاجئين كل الحق في الوطن الذي طردوا منه، وإنكار هذا الحق هو في قلب الصراع المستمر. لن يقبل أي شخص في أي مكان في العالم أن يتم طرده بشكل جماعي من بلده؛ فكيف يمكن لأحد أن يطالب أهل فلسطين بالقبول بعقوبة لا يتحملها أحد؟ إن التوطين العادل الدائم للاجئين في وطنهم يشكل عنصرا أساسيا في أي تسوية حقيقية في الشرق الأوسط.
كثيرا ما يقال لنا إنه يجب علينا أن نتعاطف مع إسرائيل بسبب معاناة اليهود في أوروبا على أيدي النازيين. ولا أرى في هذا الاقتراح أي سبب لاستمرار المعاناة. إن ما تفعله إسرائيل اليوم لا يمكن التغاضي عنه، كما أن استحضار فظائع الماضي لتبرير فظائع الحاضر هو نفاق فاضح. إن إسرائيل لا تحكم على عدد كبير من اللاجئين بالبؤس فحسب؛ وليس أن العديد من العرب تحت الاحتلال محكوم عليهم بالحكم العسكري؛ ولكن إسرائيل أيضًا تحكم على الدول العربية، التي خرجت مؤخرًا من الوضع الاستعماري، بالاستمرار في الفقر مع تقدم المطالب العسكرية على التنمية الوطنية.
يتعين على كل من يريد أن يرى نهاية لسفك الدماء في الشرق الأوسط أن يتأكد من أن أي تسوية لا تحتوي بذور الصراع في المستقبل. إن العدالة تتطلب أن تكون الخطوة الأولى نحو التسوية هي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في يونيو/حزيران 1967. والأمر يتطلب حملة عالمية جديدة للمساعدة في تحقيق العدالة لشعوب الشرق الأوسط التي طالت معاناتها)). وكأنه يتحدث إلينا اليوم!
لقد قلت إنه عندما تتحدث شخصية بهذا الثقل والمكانة العالية معرفيًا وعلميًا وفكريًا، عادة ما يتوقف العالم ليصغي، ولكن للأسف لم يصغ أحد إليه أو إلى أي أحد غيره من علمائهم ومفكريهم، وهم كثر! لماذا؟ لأن الأيدلوجية التي يؤمنون بها تقوم على تأليه المادة! لا إنسانية لا أخلاق لا حقوق أمام الفكر الذي يرى الإنسان مادة تستخدم، مادة يتم الاستغناء عنها في معسكرات التعذيب أو السجون المفتوحة! إنه العقل الذي تشكل وتشرب ثقافة ((الترانسفير))، وبنى حضارته حتى أصبحت هذه الفكرة هي المحرك لكل سياساتهم: عندك مشكلة؟ بسيطة أنقلها إلى مكان آخر! تريد موارد أرض معينة؟ بسيطة أنقل شعبها إلى مكان آخر! عندك مزابل كيماوية أو نووية؟ بسيطة انقلها إلى مكان آخر! عندك شعب يؤرق راحتك ويتسبب لك بالمشاكل؟ بسيطة ((انقله إلى السماء)) حسب الفكر النازي والفكر الصهيوني؛ وكلاهما وجهان لعملة واحدة مصدرها الفكر الغربي، كما أوضح صاحب هذه المعلومة الدكتور عبدالوهاب المسيري، رحمه الله، المفكر العربي الذي شرح فكرهم وبيّنَ من خلال نماذجه التي وضعها لنا كمرشد للتحليل والدراسة، كيف يفكر الغرب العلماني.
المشكلة أننا لا نبحث ونتعمق في مصادر المعلومات التي هي تحت أيدينا، كل ما علينا هو أن نحرك أصابعنا على شاشة المفاتيح ليتجلى لنا عالم من المعلومات والتحليلات!
يا سادة هناك فرق ما بين أن تكون جاهلًا لأنك عاجز، وبين أن تكون جاهلًا لأنك ترفض أن تبحث حتى لا ترى!

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