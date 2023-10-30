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8 مواقع بيئية وصحية مخالفة

10/30/2023 11:13:47 PM
(MENAFN- Al Watan) نفَّذت أمانة منطقة الرياض حملات ميدانية مشتركة، أزالت خلالها حظائر مواشٍ، ومسالخ غير نظامية، وسكراب، وغيرها من المظاهر التي تشوه البيئة وتضرة بالصحة العامة، في مناطق مأهولة شملت مواقع مخالفة داخل سور مطار الملك خالد على طريق الثمامة.
وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة شملت مسالخ غير نظامية، وشبوك أغنام، وحظائر حيوانات مخالفة، وغيرها من مظاهر تشوه المشهد البصري، المزعجة لسكان المدينة.
يذكر، أن جهود أمانة الرياض في إزالة التشوه البصري، تأتي في إطار تحسين المشهد الحضري للحفاظ على بيئة آمنة، نظيفة، ورفع مؤشر الاستدامة البيئية في مدينة الرياض.

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