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سيول وهبوط للإسفلت وسقوط لأعمدة الكهرباء بأمطار اليوم الخامس

10/30/2023 11:13:47 PM

(MENAFN- Al Watan) تواصل أمس هطول الأمطار الغزيرة لليوم الخامس على التوالي بمناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم والجوف، وأدت إلى جريان السيول المصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة.
سيول ومستنقعات
شهدت منطقة جازان ارتفاعا بمنسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وفي محافظة الدرب ومراكزها استمرت الحالة المطرية برياح وزوابع رعدية وساهمت غزارة الأمطار في هبوط وتكسر للأسفلت بالطريق المؤدي إلى قرية القضب، وسقوط عمود للكهرباء، وتضرر لماسورة المياه التي تغذي الشعيب، بينما استنفرت جهات حكومية الدفاع المدني والطرق والمياه والكهرباء للوقوف على مواقع الخلل ومعالجتها.
من جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن مواقع تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الجمعة.
تجمعات المياه
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من الخرمة والموية وتربة ورنية من تبعات بعض الظواهر الجوية.
وأوضحت أن المنطقة قد تشهد أمطارا متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة أثناء القيادة، ونبهت مستخدمي الطرق بمنطقة تبوك في كل من الوجه وأملج وضباء من تبعات بعض الظواهر الجوية، بينما دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية.
متابعة البلاغات
أوضح رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس محمد بن محسن الخرمي، أن البلدية سخرت كامل طاقاتها بالمعدات والكوادر البشرية والميدانية منذ وقت مبكر، حرصًا منها على سلامة الأرواح والممتلكات، ومتابعة البلاغات الواردة من قبل المواطنين والمقيمين، والتعامل معها ومعالجتها بسرعة، وبيّن أن البلدية ستواصل جهودها في تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار، وخلال تواجد فرق المتابعة الميدانية.

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