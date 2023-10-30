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100 اتفاقية يوميا بملتقى الصحة العالمي

10/30/2023 11:13:47 PM

(MENAFN- Al Watan) شهد ملتقى الصحة العالمي الذي استضافته العاصمة الرياض في نسخته السادسة حضوراً كبيرا في يومه الثاني، لما يشهده المعرض من مشاركة العديد من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة التي لها علاقة بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى إقامة العديد من ورش العمل والجلسات وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المشاركين والتي يتجاوز عددها 100 اتفاقية خلال يوم واحد، بمشاركة 30 دولة عربية وأجنبية.
التجمعات الصحية
أوضح ممثل شركة الصحة القابضة حمد اليامي أن مشاركتهم هي الأولى في المعرض، وبين أن الجناح الخاص بالشركة مقسم إلى عدة أجزاء تبدأ بعرض تقديمي عن شركة الصحة القابضة، إضافة إلى قسم يوضح معلومات عن التجمعات الصحية، وهناك قسم لكل تجمع صحي في السعودية يعرض الخدمات التي يقدمها والإنجازات التي تم تحقيقها في الرعاية الصحية، ويتوفر في الجناح ما يقارب 17 تجمعا صحيا، إضافة إلى وجود قسم يوضح برنامج نموذج الرعاية الصحية الذي بدأ تطبيقه في التجمعات الصحية.
متلقي الخدمة
أوضح الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة برجيل القابضة عبدالمحسن العشري أن مشاركتهم في الملتقى هي امتدادا لرؤية المجموعة في تعزيز الصحة، وهو الأمر الذي يعكس تطلعات وتوجهات المملكة بدعوة الشركات المختصة بالصحة والطب للاستثمار والتشغيل الطبي كجزء لا يتجزأ من الخصخصة المتوقع قدومها بشكل سريع، إضافة إلى تقديم خدمات تحقق التطلعات التي يرغب بها متلقي الخدمة، وكما أعلن في اتفاقيتنا مع وزارة الاستثمار السعودية فإن حجم الاستثمار من قبلنا بلغ مليار دولار قابل للزيادة في عدد من القطاعات الصحية، منها العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ومراكز جراحة اليوم الواحد والعديد من المشاريع الأخرى.
دقة عالية
في جلسة بعنوان ((انطلق في رحلة تحول الرعاية الصحية في السعودية))، قدمتها الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات الحياة الوطني الدكتورة فوزية الجارالله، قالت إن ما تشهده الدولة من تطور في المجال الطبي التقني، هو استهداف المريض في الوصول إلى أحدث وأرقى الخدمات. وأضافت ((يجمعنا ملتقى الصحة العالمي لمشاركة تجاربنا وخبراتنا وتوسيع الدائرة التقنية في مجال الطب))، وأكدت أن التحول إلى الأنظمة الآلية قد يستغرق وقتاً طويلاً لإتمامه، بسبب حرصنا على رفع جودة التصميم لضمان دقة عالية ومخرجات تدعم توجهات الوزارة.
وأردفت ((أثبتت المملكة جدارتها طبياً في أحلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كوفيد 19، وهي ثمار تطبيق الحوكمة التي سهلت للمنشآت الصحية الرفع من مستوى تطورها واستهدفت خدمة المريض بالدرجة الأولى، ونحن في الملتقى نشارك الآخرين قصصنا عن التحول التقني بشكل خاص، ونسعى من خلال طرح قصصنا وتجاربنا الناجحة في التأثير على الآخرين)).

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