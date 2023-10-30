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الشريك السعودي متاح في مكاتب المحاماة الأجنبية

10/30/2023 11:13:47 PM
(MENAFN- Al Watan) منحت وزارة العدل 15 ترخيصا لمكاتب المحاماة الأجنبية، بينما ما زال 15 طلبا قيد الترخيص، وذلك من أصل ما مجموعه 30 طلبا تقدمت بها شركات محاماة اجنبية، لممارسة المهنة داخل المملكة.
عمل المحاماة
وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لمكاتب المحاماة الأجنبية محليا، فإن دخول هذه السوق سيكون عبر مسارين: الأول العمل عن طريق شريك سعودي، وبالتالي يحق للمكتب الأجنبي ممارسة جميع المجالات التي حددها النظام، شريطة أن يتولى المحامي السعودي أعمال الترافع في المحاكم، بينما يقتصر دور المكتب الأجنبي على نقل المعرفة، وزيادة مستوى الخبرة في المجال القانوني.
أما المسار الثاني فهو إمكان إنشاء مكتب المحاماة الأجنبي فرعا له، للعمل منفردا، على أن ينحصر دوره في القانون الدولي وأعمال التحكيم والوساطة والمشروعات النوعية والأنظمة غير السعودية. ويهدف القرار إلى جذب المستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع وجودة الاستشارات القانونية وكفاءة المنظومة العدلية، وهو ما سيسهم في تعزيز تنافسية البلاد وتحسين بيئة الأعمال.
الآلية قديما
كانت مكاتب المحاماة الأجنبية تعتمد في خدمة عملائها المحليين على ما يسمى ((اتفاقيات التحالف والتعاون)) عبر إبرام اتفاقيات بين المكتب الأجنبي والمحلي، تحدد تقاسم الأتعاب وإعارة الموظفين. غير أن هذه الآلية قبل التنظيم كان يعتريها جملة من الإشكاليات من الناحية النظامية، سواءً فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص أو الرسوم، بالإضافة للمخاطر التي يتعرض لها المحامي السعودي أو مكاتب المحاماة المحلية جراء تلك الاتفاقيات.
أبرز متطلبات الترخيص
ـ أن يكون المكتب له سمعة متميزة في تقديم خدمات احترافية بالمجالات القانونية التي تحتاجها المملكة.
ـ أن يتحقق في الدول والأقاليم التي لديه فيها تمثيل وشراكات - وفقًا لما نصت عليه المادة ((45)) من النظام - المعايير الآتية:
ـ أن يكون وجوده في تلك الدول والأقاليم نظاميًّا، بما يخوله مزاولة مهنة المحاماة فيها.
ـ أن يكون له مقر في تلك الدول والأقاليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن ((ثلاثة)).
ـ أن تكون تلك الدول متقدمة اقتصاديًّا وفقا للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

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