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40 % من المركبات متوافقة مع متطلبات الفحص الدوري

10/30/2023 11:13:46 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت طرق المملكة، ارتفاعًا في الإيفاء بمعايير السلامة المرورية المحدثة في العام الحالي 75%، مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 70% بزيادة 5%، وارتفعت المركبات المتوافقة مع متطلبات ومعايير الفحص الدوري 40%، مقابل 35% العام الماضي، في وقت استنفرت 17 أمانة بلدية جهودها في توفير معابر المشاة، وتجهيز التقاطعات، وأطوال الطرق، ومعالجة محيطات المدارس بوسائل السلامة المرورية.
رصد السرعة
كشف تقرير اللجنة الوزارية للسلامة المرورية العام الماضي، 7 آلاف نظام يختص بالجانب الضبطي والتشريعي، وتمثلت أبرز الأنظمة في: 478 نظام رصد الدخول الخاطئ في المداخل والمخارج، و611 نظام رصد قطع الإشارة المرورية، و306 أنظمة رصد السرعة الثابتة، و1831 نظام رصد السرعة المتنقلة، و3050 نظام CCTV، و73 نظام رصد السرعة أثناء الحركة، و246 نظام رصد طمس اللوحات، وبلغ إجمالي التوسع في التغطية للطرق السريعة 100%، و84% للطرق المزدوجة، و47% للطرق المفردة، وبلغ إجمالي أجهزة ضبط التحايل لطمس اللوحات زيادة 27%.
معابر المشاة
بلغ إجمالي معابر المشاة التي تم توفيرها 354 معابر مشاة، واستحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من توفير معابر المشاة، حيث بلغ إجمالي معابر المشاة 88 بـ25%، وحلت الحدود الشمالية ثانيًا، بإجمالي 36 معبر مشاة بـ10%، والأحساء ثالثًا، بإجمالي 35 معبر مشاة بـ9.88%، والطائف رابعًا، بإجمالي 32 معبر مشاة بـ9%، وجدة خامسًا، بإجمالي 26 معبر مشاة بـ7%.
تجهيز التقاطعات
سيطرت جدة على تجهيز التقاطعات بوسائل السلامة، حيث بلغ إجمالي التقاطعات المجهزة 392 تقاطعات، منها 50 تقاطعات مجهزة في جدة بـ13%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 49 تقاطعات مجهزة بـ12.5%، والحدود الشمالية ثالثًا، بإجمالي 42 تقاطعات مجهزة بـ11%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 40 تقاطعات مجهزة بـ10%، وحائل خامسًا، بإجمالي 30 تقاطعات مجهزة بـ8%.
235 مدرسة
بلغ إجمالي المدارس التي تمت معالجتها بوسائل السلامة المرورية 235 مدرسة، وتصدرت الحدود الشمالية معالجة المدارس، بإجمالي 34 مدرسة بـ14%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 31 مدرسة بـ13%، والرياض ثالثًا، بإجمالي 20 مدرسة بـ9%، وتساوت القصيم والباحة رابعًا، بإجمالي 18 مدرسة لكل منهما بـ8%، وحائل خامسًا، بإجمالي 16 مدرسة بـ7%.
الطرق والسلامة
%75 إيفاء الطرق بوسائل السلامة
%40 ارتفاع المركبات المتوافقة
7 آلاف نظام ضبطي وتشريعي
%100 التوسع في التغطية للطرق الرئيسية
%27 زيادة أجهزة ضبط التحايل
354 معابر مشاة موفرة
392 تقاطعات مجهزة بوسائل السلامة
معالجة 235 مدرسة بوسائل السلامة المرورية
1807 كم طرق مجهزة بوسائل السلامة
الأكثر معابر مشاة:
الشرقية: 25%
الحدود الشمالية: 10%
الأحساء: 9.88%
الطائف: 9%
جدة: 7%
الأكثر تقاطعات مجهزة:
جدة: 13%
الرياض: 12.5%
الحدود الشمالية: 11%
الشرقية: 10%
حائل: 8

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