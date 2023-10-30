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كاسترو يستعيد بروزوفيتش

10/30/2023 11:13:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تنفس مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، الصعداء بعودة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للتدريبات الجماعية، وجاهزيته لخوض مواجهة الاتفاق مساء اليوم، لحساب دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما منح الجهاز الطبي المدرب الضوء الأخضر لإشراك اللاعب في المواجهة الاتفاق، وتبقى مسألة ظهوره أساسيا أو الاحتفاظ به على دكة البدلاء بيد كاسترو.
وكان اللاعب الكرواتي غاب عن المباريات منذ عودته من مشاركته مع منتخب بلاده في أيام FIFA، ولم يشارك أمام ضمك والفيحاء بالدوري والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للإصابة.

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