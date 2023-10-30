كاسترو يستعيد بروزوفيتش

(MENAFN
- Al Watan) تنفس مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، الصعداء بعودة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للتدريبات الجماعية، وجاهزيته لخوض مواجهة الاتفاق مساء اليوم، لحساب دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما منح الجهاز الطبي المدرب الضوء الأخضر لإشراك اللاعب في المواجهة الاتفاق، وتبقى مسألة ظهوره أساسيا أو الاحتفاظ به على دكة البدلاء بيد كاسترو.
وكان اللاعب الكرواتي غاب عن المباريات منذ عودته من مشاركته مع منتخب بلاده في أيام FIFA، ولم يشارك أمام ضمك والفيحاء بالدوري والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للإصابة.
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