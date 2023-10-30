الأهلي يعيد أليوسكي للمحترفين

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة الأهلي تدرس إعادة قيد المقدوني الشمالي، إزجان أليوسكي، في كشوفات قلعة الكؤوس الخاصة بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تم استبعاده خلال الفترة الصيفية من القائمة، لا سيما وأن النادي يملك عقد اللاعب لموسمين مقبلين.
وتشير المصادر إلى أنه سيتم تسجيل اللاعب بديلاً للاعب التركي ديمرال الذي تعرض لإصابة في غضروف الركبة، وأجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي.
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