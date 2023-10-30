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الأهلي يعيد أليوسكي للمحترفين

10/30/2023 11:13:46 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة الأهلي تدرس إعادة قيد المقدوني الشمالي، إزجان أليوسكي، في كشوفات قلعة الكؤوس الخاصة بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تم استبعاده خلال الفترة الصيفية من القائمة، لا سيما وأن النادي يملك عقد اللاعب لموسمين مقبلين.
وتشير المصادر إلى أنه سيتم تسجيل اللاعب بديلاً للاعب التركي ديمرال الذي تعرض لإصابة في غضروف الركبة، وأجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي.

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