Tuesday, 31 October 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكبار في مهمة استعادة اللقب

10/30/2023 11:13:46 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى حجز مقاعدهم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حينما تختتم اليوم مواجهات دور الـ16 للبطولة السعودية الأغلى بـ5 مواجهات من العيار الثقيل، تجمع 10 أندية من دوري الكبار.
فعلى ملعب الأول بارك ستكون موقعة النصر والاتفاق واحدة من أصعب وأقوى المواجهات، وتحمل بين طياتها الإثارة والتنافس الكبير، ويتواجه على إستاد الملك فهد الدولي، الفيحاء والاتحاد في مواجهة مكررة للقاء الفريقين في الجولة الثامنة لدوري روشن، ويستضيف التعاون على ملعبه نظيره الوحدة، ويلتقي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الفتح والشباب في مباراة قوية وصعبة للطرفين، فيما تختتم منافسات ثمن النهائي بمواجهة الأهلي وضيفه أبها على إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

MENAFN30102023000089011017ID1107339557

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث