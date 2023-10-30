الكبار في مهمة استعادة اللقب

(MENAFN
- Al Watan) يطمح كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى حجز مقاعدهم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حينما تختتم اليوم مواجهات دور الـ16 للبطولة السعودية الأغلى بـ5 مواجهات من العيار الثقيل، تجمع 10 أندية من دوري الكبار.
فعلى ملعب الأول بارك ستكون موقعة النصر والاتفاق واحدة من أصعب وأقوى المواجهات، وتحمل بين طياتها الإثارة والتنافس الكبير، ويتواجه على إستاد الملك فهد الدولي، الفيحاء والاتحاد في مواجهة مكررة للقاء الفريقين في الجولة الثامنة لدوري روشن، ويستضيف التعاون على ملعبه نظيره الوحدة، ويلتقي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الفتح والشباب في مباراة قوية وصعبة للطرفين، فيما تختتم منافسات ثمن النهائي بمواجهة الأهلي وضيفه أبها على إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
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