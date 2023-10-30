زعيم مرعب
التاريخ
10/30/2023 11:13:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الهلال رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي، وحجز مقعده في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه على ضيفه الحزم 3/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الملك فهد الدولي، لحساب دور الـ16، للبطولة السعودية الأغلى، سجل للزعيم روبين نيفيز ((52 ضربة جزاء))، وألكسندر ميتروفيتش 79، 83 ضربة جزاء.
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