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زعيم مرعب

10/30/2023 11:13:46 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الهلال رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي، وحجز مقعده في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه على ضيفه الحزم 3/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الملك فهد الدولي، لحساب دور الـ16، للبطولة السعودية الأغلى، سجل للزعيم روبين نيفيز ((52 ضربة جزاء))، وألكسندر ميتروفيتش 79، 83 ضربة جزاء.

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