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70 شخصا في عداد المفقودين

10/30/2023 11:13:45 PM
(MENAFN- Al Watan) فقد أكثر من 70 شخصًا، الإثنين، بعد انقلاب قارب في شمال نيجيريا، وفقًا للسلطات التي استنكرت حوادث القوارب المميتة المتكررة في الدولة الأكثر سكانًا في إفريقيا.
وقالت خدمات الطوارئ الوطنية، إن القارب كان يقل تجارا عائدين من سوق للأسماك في منطقة أردو-كولا بولاية تارابا، في وقت متأخر من السبت، عندما انقلب في نهر بينو، وهو أحد أكبر أنهار نيجيريا.
وقال لادان أيوبا، رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، لوكالة ((أسوشيتد برس))، إن أكثر من 100 راكب كانوا على متن الطائرة وتم إنقاذ 14 آخرين، بينما تم انتشال 17 جثة وفقد 73 شخصا.
ووصف حاكم تارابا أغبو كيفاس الحادث بأنه ((مأساة ضخمة)) وأمر باستخدام سترات النجاة لركاب القوارب. وقال المحافظ، بحسب بيان أصدره مكتبه، الإثنين، ((يجب أن تكون مسطحاتنا المائية، التي تعد من أطول المسطحات المائية في المنطقة، مصدرًا حقيقيًا للثروة وليس للموت)).
وتعد كوارث القوارب شائعة في المجتمعات النائية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وهذه هي الرحلة الثالثة التي يشارك فيها أكثر من 100 راكب خلال أربعة أشهر فقط. ويعزى معظمها إلى التحميل الزائد. غالبًا ما تكون الطرق الجيدة التي يسهل الوصول إليها غير موجودة في تلك المناطق.

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