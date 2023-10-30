70 شخصا في عداد المفقودين

(MENAFN
- Al Watan) فقد أكثر من 70 شخصًا، الإثنين، بعد انقلاب قارب في شمال نيجيريا، وفقًا للسلطات التي استنكرت حوادث القوارب المميتة المتكررة في الدولة الأكثر سكانًا في إفريقيا.
وقالت خدمات الطوارئ الوطنية، إن القارب كان يقل تجارا عائدين من سوق للأسماك في منطقة أردو-كولا بولاية تارابا، في وقت متأخر من السبت، عندما انقلب في نهر بينو، وهو أحد أكبر أنهار نيجيريا.
وقال لادان أيوبا، رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، لوكالة ((أسوشيتد برس))، إن أكثر من 100 راكب كانوا على متن الطائرة وتم إنقاذ 14 آخرين، بينما تم انتشال 17 جثة وفقد 73 شخصا.
ووصف حاكم تارابا أغبو كيفاس الحادث بأنه ((مأساة ضخمة)) وأمر باستخدام سترات النجاة لركاب القوارب. وقال المحافظ، بحسب بيان أصدره مكتبه، الإثنين، ((يجب أن تكون مسطحاتنا المائية، التي تعد من أطول المسطحات المائية في المنطقة، مصدرًا حقيقيًا للثروة وليس للموت)).
وتعد كوارث القوارب شائعة في المجتمعات النائية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وهذه هي الرحلة الثالثة التي يشارك فيها أكثر من 100 راكب خلال أربعة أشهر فقط. ويعزى معظمها إلى التحميل الزائد. غالبًا ما تكون الطرق الجيدة التي يسهل الوصول إليها غير موجودة في تلك المناطق.
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