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ضمانات لاحتواء الذكاء الاصطناعي

10/30/2023 11:13:45 PM
(MENAFN- Al Watan) احتل الذكاء الاصطناعي اهتماما شخصيا عميقا للرئيس الأمريكي جو بايدن، مع قدرته على التأثير على الاقتصاد والأمن القومي، لذا يوقع بايدن أمرا تنفيذيا شاملا لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي – يطالب الصناعة بتطوير معايير السلامة والأمن، وإدخال حماية جديدة للمستهلك وإعطاء الوكالات الفيدرالية قائمة واسعة من المهام للإشراف على التكنولوجيا تتقدم بسرعة.
ويعكس هذا الأمر جهود الحكومة لتشكيل كيفية تطور الذكاء الاصطناعي بطريقة يمكنها تعظيم إمكانياته واحتواء مخاطره.
وأشار كبير موظفي البيت الأبيض، جيف زينتس، إلى أن بايدن أعطى موظفيه توجيهات للتحرك بشكل عاجل بشأن هذه القضية، بعد أن اعتبر التكنولوجيا أولوية قصوى.
وقال زينتس إن الرئيس الديمقراطي أخبره: ((لا يمكننا التحرك بوتيرة حكومية عادية)). ((علينا أن نتحرك بسرعة، إن لم يكن أسرع من التكنولوجيا نفسها)).
مخاطر التواصل
ومن وجهة نظر بايدن، تأخرت الحكومة في معالجة مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، والآن يتصارع الشباب الأمريكي مع قضايا الصحة العقلية ذات الصلة.
ويتمتع الذكاء الاصطناعي بقدرة إيجابية على تسريع أبحاث السرطان، ووضع نموذج لآثار تغير المناخ، وتعزيز الناتج الاقتصادي ولكنها قد تشوه أيضًا المفاهيم الأساسية للحقيقة بصور كاذبة، وتعمق عدم المساواة العرقية والاجتماعية، وتوفر أداة للمحتالين والمجرمين.
وباستخدام قانون الإنتاج الدفاعي، سيتطلب الأمر من مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين مشاركة نتائج اختبارات السلامة والمعلومات الأخرى مع الحكومة. وسيقوم المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا بوضع معايير لضمان سلامة أدوات الذكاء الاصطناعي قبل الإصدار العام.
وستقوم وزارة التجارة بإصدار إرشادات لتسمية المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ووضع علامة مائية عليه للمساعدة في التمييز بين التفاعلات الأصلية وتلك التي تولدها البرامج. ويتطرق الأمر أيضًا إلى مسائل الخصوصية والحقوق المدنية وحماية المستهلك والبحث العلمي وحقوق العمال.
وقال مسؤول في الإدارة قام بمعاينة الأمر في مكالمة يوم الأحد مع الصحفيين، إن قوائم المهام ضمن الأمر سيتم تنفيذها والوفاء بها على مدى 90 يومًا إلى 365 يومًا، مع مواجهة عناصر السلامة والأمن للمواعيد النهائية المبكرة. وأطلع المسؤول الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، كما يطلب البيت الأبيض.

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