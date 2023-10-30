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157 دولارا للنفط في أسوأ سيناريو للبنك الدولي

10/30/2023 11:13:45 PM
(MENAFN- Al Watan) رسم البنك الدولي 3 سيناريوهات لأسعار النفط كان أسوأها ارتفاع أسعار النفط بنسبة 75% مقارنة بسعره الحالي، لتصل الأسعار إلى حدود 157 دولارا للبرميل، مع توقعات أن يصل متوسط السعر العالمي للنفط 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام الحالي مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وأشار البنك في تقرير حديث إلى أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة 6 % فقط منذ بداية الحرب في غزة، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن والسلع الأساسية الأخرى لم تتحرك.
ووضع البنك سيناريوهات للمخاطر استنادا إلى مسارات تاريخية تنطوي على صراعات إقليمية منذ السبعينيات، مع تزايد خطورتها وعواقبها.
السيناريو الأقل خطورة
ويتمثل السيناريو الأول الأقل في مستوى الخطورة في ارتفاع أسعار النفط بين 93 إلى 102 دولار للبرميل، حيث ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف إلى مليوني برميل يومياً أي ما يعادل تقريباً الانخفاض الذي شهدته الحرب الأهلية الليبية في عام 2011. وبموجب هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط في البداية بين 3% و13% مقارنة بمتوسط الربع الحالي.
السيناريو متوسط الخطورة
أما السيناريو الثاني والذي يمثل المستوى المتوسط من الخطورة فيتوقع أن تتراوح فيه أسعار النفط بين 109 دولارات إلى 121 دولارا للبرميل، أي ما يعادل تقريباً حرب العراق في عام 2003، سيتم تقليص إمدادات النفط العالمية بمقدار 3 إلى 5 ملايين برميل يومياً، وهذا من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21% إلى 35% في البداية.
السيناريو الأكثر خطورة
ويتمثل السيناريو الثالث وهو الأكثر خطورة في أن تصل أسعار النفط بين 140 دولارا إلى 157 دولارا للبرميل، وهو مشابه للحظر النفطي العربي في عام 1973، حيث ستنكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً. وهذا من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع بنسبة 56% إلى 75%.

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