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35 دولة تشارك في معرض البناء السعودي

10/30/2023 11:13:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق الدورة الـ33 لمعرض البناء السعودي 2023 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 6 إلى 9 نوفمبر 2023، تحت رعاية نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير.
ويعد المعرض أكبر حدث سنوي للبناء في المملكة العربية السعودية، ويتزامن مع إقامة المعرض التجاري الدولي الـ24 لتقنيات الكهرباء والطاقة البديلة والمياه والإنارة ((سعودي إلينكس)). وسيجمع هذا الحدث أكثر من 621 شركة من 35 دولة حول العالم، و11 جناحا وطنيا، لتقديم أحدث المنتجات والخدمات في مجال البناء والتشييد ومستلزماته.
وسيقدم معرض البناء السعودي 2023 مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، وأحدث تقنيات البناء، بما فيها الديكورات الداخلية، ومواد التشطيب، وأدوات ومواد البناء، والمعدات والآليات الثقيلة، ومنتجات وتقنيات الخرسانة، والحجارة والسيراميك، وتقنيات البناء والابتكارات، ومستلزمات وتقنيات الإضاءة والكهرباء، والحلول والتقنيات الكهروميكانيكية، والتكييف، والتبريد والتهوية.
ويشكل المعرض منصة رئيسية للتواصل والتجارة بين الموردين والمصنعين والمشترين من جميع أنحاء العالم، ويتيح الفرصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها أمام جمهور تجاري كبير، وإقامة علاقات جديدة، وعقد صفقات تجارية مع ذوي الاختصاص والمهتمين في قطاع البناء من داخل المملكة وخارجها.
ويشهد المعرض إقامة منتدى علمي، تشارك فيه نخبة من كبار القيادات والتنفيذيين والخبراء في مجال العقار والبناء وأكاديميين ومختصين، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها التقنيات الكهروميكانيكية، واستثمارات البناء والاستدامة، وتكنولوجيا البناء.

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