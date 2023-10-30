35 دولة تشارك في معرض البناء السعودي

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق الدورة الـ33 لمعرض البناء السعودي 2023 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 6 إلى 9 نوفمبر 2023، تحت رعاية نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير.
ويعد المعرض أكبر حدث سنوي للبناء في المملكة العربية السعودية، ويتزامن مع إقامة المعرض التجاري الدولي الـ24 لتقنيات الكهرباء والطاقة البديلة والمياه والإنارة ((سعودي إلينكس)). وسيجمع هذا الحدث أكثر من 621 شركة من 35 دولة حول العالم، و11 جناحا وطنيا، لتقديم أحدث المنتجات والخدمات في مجال البناء والتشييد ومستلزماته.
وسيقدم معرض البناء السعودي 2023 مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، وأحدث تقنيات البناء، بما فيها الديكورات الداخلية، ومواد التشطيب، وأدوات ومواد البناء، والمعدات والآليات الثقيلة، ومنتجات وتقنيات الخرسانة، والحجارة والسيراميك، وتقنيات البناء والابتكارات، ومستلزمات وتقنيات الإضاءة والكهرباء، والحلول والتقنيات الكهروميكانيكية، والتكييف، والتبريد والتهوية.
ويشكل المعرض منصة رئيسية للتواصل والتجارة بين الموردين والمصنعين والمشترين من جميع أنحاء العالم، ويتيح الفرصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها أمام جمهور تجاري كبير، وإقامة علاقات جديدة، وعقد صفقات تجارية مع ذوي الاختصاص والمهتمين في قطاع البناء من داخل المملكة وخارجها.
ويشهد المعرض إقامة منتدى علمي، تشارك فيه نخبة من كبار القيادات والتنفيذيين والخبراء في مجال العقار والبناء وأكاديميين ومختصين، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها التقنيات الكهروميكانيكية، واستثمارات البناء والاستدامة، وتكنولوجيا البناء.
MENAFN30102023000089011017ID1107339550
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.