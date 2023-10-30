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20 مليار ريال القيمة السوقية للتعليم الأهلي

10/30/2023 11:13:45 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية عبدالعزيز الفهد، لـ((الوطن))، أن إجمالي حجم الاستثمار ((القيمة السوقية)) للتعليم الأهلي في المملكة، يصل إلى 20 مليار ريال، وذلك بمتوسط عدد طلاب يصل إلى مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية ((التعليم العام))، وذلك بنسبة 15% من إجمالي الطلاب والطالبات، وفي ازدياد النمو بشكل سنوي.
جدية المدارس
أبان الفهد، أن آلية تحديد رسوم الدراسة في كل مدرسة أهلية مبنية على قانوني العرض والطلب كمؤشر رئيسي، علاوة على معايير وبنود أخرى، من بينها: المرافق، والمناهج، وجديّة المدارس، ومواقعها، وكونها أجنبيه أو أهليه، مشددًا على أن اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية، أو اللجان في الغرف التجارية الصناعية في المناطق والمحافظات، وكذلك وزارة التعليم، لا تتدخل في تحديد رسوم الدراسة، لافتًا إلى أن استرداد رسوم الدراسة تكون موضحه لأولياء الأمور في العقد المدون بين ولي الأمر والمدرسة، بجميع التفاصيل فيها، وتشمل السياسات المالية، وهي التي توضح آلية الاسترداد.
إنجازات اللجنة
وعملت اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي خلال فترة عملها على دراسة التخصيص والمقارنة الدولية، ودراسة مقترح مبادرات تخصيص قطاع التعليم، وعمل ملخص توطين المهن التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية، ودراسة خطة استقلال القطاع، وعمل ملخص المقارنة الدولية للجهات المستقلة، ودراسة الوضع الراهن لقطاع التعليم الأهلي في السعودية.
حلول المدارس الأهلية
وحدد ملتقى التعليم الأهلي عددا من التوصيات لحل إشكاليات المدارس الأهلية تمثلت في دراسة الأخطاء الشائعة في تقديم الطلبات في منصة التراخيص والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، وحث المدارس الأهلية على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة تطوير وفق أسس الشراكة الواعدة، والتواصل المستمر مع اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب باتحاد الغرف السعودية لضمان رصد التحديات، ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة لإعداد لقاءات دورية بين اللجنة الوطنية وملاك المدارس الأهلية.

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