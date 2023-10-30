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وثائق وهمية تلغي الصكوك وتنهب اليمنيين

10/30/2023 11:13:44 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة إجرامية متواصلة للعبث الحوثي بحياة الشعب اليمني وممتلكاته، أقدم الحوثيون على إصدار توجيهات جديدة فيما يخص العقارات والأراضي باعتبار أي بصائر (صكوك) أو دفاين (وثائق تاريخية) غير معتبرة، ويجب إخضاعها للمراجعة القانونية، حيث لا تعتبر ملكيتها لأصحابها حقا مشروعا إلا بعد إصدار ما يسمى ((الموافقة القانونية بأحقية البصيرة)) من قِبل محاكم الحوثيين.
وقال مصدر في العاصمة صنعاء إنهم بهذا القرار نفوا وألغوا ملكيات تعود إلى آلاف السنين للمواطنين، والبعض منها تاريخية، ويمكنهم هذا القرار أيضا من وضع أيديهم على مواقع معينة، ليتم من خلال المراجعة القانونية التابعة لهم تهميش وإلغاء بصائر التملك الفعلية، والسيطرة عليها مجددا لمصلحتهم.
حالة قلق
بيّن المصدر أنه بعد سيطرة الحوثيين وسطوتهم على ممتلكات الشعب، ونهب الكثير من عقارات الدولة والأوقاف وأملاك رجل الأعمال والمغتربين والمواطنين، استمروا في البحث عن طريقة جديدة يتم بموجبها نهب المزيد من أملاك الشعب، وأصدروا قرارا يلغي كل البصائر الشرعية ما قبل 2015، واعتبارها غير مستمسك حقوقي إلا بعد مراجعتها، وإصدار ما يسمى ((الوثيقة القانونية))، لإثبات ملكيتها للمواطنين، وهو ما جعل الجميع يعيشون حالة قلق كبيرة، خاصة أن هذه الأملاك والأراضي تمثل لهم ثمرة تعب وشقاء حياتهم، وامتلكوها بموجب أحكام شرعية ووثائق راسخة. وأفاد المصدر بأنه من المتعارف عليه من أمد بعيد في اليمن أن الأراضي والعقارات والمنازل تثبت من خلال البصائر، وهي الصكوك الشرعية الصادرة عن المحاكم الشرعية وفق ضوابط معينة ومحددة، وكذلك ما يعرف بـ((الدفاين))، وهي أوراق ثبوتية الملكية المتوارثة عن الآباء والأجداد.
استحداث قرار
وأوضح المصدر أن توجه الحوثيين للسيطرة على عقارات في مواقع رئيسية وحيوية ومهمة جعلهم يستحدثون قرار ((المراجعة القانونية))، لإظهار إشكاليات يتم بموجبها إلغاء البصائر والملكية، وهو الأمر المُجرم من كل الجوانب الشرعية والقانونية والعرفية، مما زاد الغضب الذي يعيشه الناس من هذا القرار الإجرامي العبثي، للسيطرة على حقوق المواطنين بالقوة. وأكد أن هناك مواجهات ستشهدها العاصمة جراء هذا القرار الذي يرفضه الجميع، والذي لا يتوافق مع مصالح غير مصالح الحوثيين، خاصة أن هناك خطوات سابقة مارسها الحوثيون للسيطرة من خلال تهديد أصحاب العقارات، ونزع بعض الشقق المفروشة، وتحويلها إلى سكن خاص لبعض القيادات الحوثية، وتهديد بعض رجال الأعمال، وإجبارهم على ما يسمى ((الشراكة الوطنية))، وكل ذلك لنهب أكبر قدر ممكن من أملاك الشعب، حيث يعتبرون أي وثائق أو مستمسكات شرعية قبل سيطرتهم على العاصمة صنعاء غير معترف بها أو معمول بها نهائيا.
خطط حوثية للسيطرة على الأراضي
اعتبارها وقفا لدعم المجهود الحربي
نزعها من أصحابها بالقوة والسيطرة عليها
إجبار رجال الأعمال على ((الشراكة الوطنية))
عدم الاعتراف بأي صكوك سابقة أو وثائق

MENAFN30102023000089011017ID1107339547

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