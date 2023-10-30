وول مارت تستثمر 9 مليارات دولار لتطوير 1400 متجر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة“وول مارت” تطوير أكثر من 1400 من متاجرها البالغ عددها 4717 متجرًا في الولايات المتحدة.
وقالت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية في بيان الإثنين، إنها ستستثمر أكثر من 9 مليارات دولار على مدى عامين لتحديث وتطوير بعض المتاجر في الولايات المتحدة، بإضافة خيارات أكثر للمنتجات، وتضمين تكنولوجيا جديدة، فضلًا عن التحسينات.
وقال“جون فورنر”، الرئيس التنفيذي للشركة (نيويورك: WMT) في الولايات المتحدة:“تسمح لنا هذه الاستثمارات بإضافة المزيد من الوظائف المحلية وتسهل على العملاء الحصول على ما يريدون”، حسبما ذكرت“رويترز”.
وأوضح البيان أن المتاجر ستستضيف أيضًا صيدليات أكبر مع غرف فحص خاصة لاستشارات وخدمات الصيادلة، وشاشات رقمية وأكواد قابلة للمسح والتي تقدم معلومات عن خدمات“وول مارت” المقدمة عبر الإنترنت.
أرقام
MENAFN30102023000202011048ID1107339546
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.