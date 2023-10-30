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وول مارت تستثمر 9 مليارات دولار لتطوير 1400 متجر

10/30/2023 11:13:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة“وول مارت” تطوير أكثر من 1400 من متاجرها البالغ عددها 4717 متجرًا في الولايات المتحدة.

وقالت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية في بيان الإثنين، إنها ستستثمر أكثر من 9 مليارات دولار على مدى عامين لتحديث وتطوير بعض المتاجر في الولايات المتحدة، بإضافة خيارات أكثر للمنتجات، وتضمين تكنولوجيا جديدة، فضلًا عن التحسينات.

وقال“جون فورنر”، الرئيس التنفيذي للشركة (نيويورك: WMT) في الولايات المتحدة:“تسمح لنا هذه الاستثمارات بإضافة المزيد من الوظائف المحلية وتسهل على العملاء الحصول على ما يريدون”، حسبما ذكرت“رويترز”.

وأوضح البيان أن المتاجر ستستضيف أيضًا صيدليات أكبر مع غرف فحص خاصة لاستشارات وخدمات الصيادلة، وشاشات رقمية وأكواد قابلة للمسح والتي تقدم معلومات عن خدمات“وول مارت” المقدمة عبر الإنترنت.


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