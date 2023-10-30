ارتفاع سهم فودافون بعد تقارير عن اقتراب بيع حصة كبيرة من أعمالها في إسبانيا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“فودافون- Vodafone” خلال تعاملات الإثنين، بعدما أفادت تقارير بأن مجموعة الاتصالات البريطانية ستبيع جزءًا من ذراعها الإسبانية في صفقة تقدر قيمة الأخيرة بأكثر من 5.3 مليار دولار.

وصعد سهم“فودافون” المتداول في بورصة لندن تحت رمز“VOD”، بنسبة 0.85% إلى 76.7 بنس (93 سنتًا) عند إغلاق تعاملات الإثنين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نقلت وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن شركة“زيجونا كومينيكشنز- Zegona Communications” اقتربت من شراء 50% في الوحدة الإسبانية، مع توقع التوصل إلى صفقة في غضون أيام.

في سبتمبر أكدت“زيجونا” أنها تجري محادثات بشأن شراء ذراع“فودافون” الإسبانية، ومع ذلك، قالت المصادر إن التفاهم لا يعد اتفاقًا نهائيًا وقد يتراجع الطرفان في النهاية.

وفقد سهم“فودافون” 9% من قيمته هذا العام، ومع ذلك رفع محللو“دويتشه بنك“الأسبوع الماضي سعرهم المستهدف للسهم إلى 155 بنسًا من 165 بنسًا، وأبقوا توصيتهم عند“الشراء” بفضل صفقة بيع الأعمال الإسبانية.





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