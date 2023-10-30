ارتفاع سهم فودافون بعد تقارير عن اقتراب بيع حصة كبيرة من أعمالها في إسبانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم“فودافون- Vodafone” خلال تعاملات الإثنين، بعدما أفادت تقارير بأن مجموعة الاتصالات البريطانية ستبيع جزءًا من ذراعها الإسبانية في صفقة تقدر قيمة الأخيرة بأكثر من 5.3 مليار دولار.
وصعد سهم“فودافون” المتداول في بورصة لندن تحت رمز“VOD”، بنسبة 0.85% إلى 76.7 بنس (93 سنتًا) عند إغلاق تعاملات الإثنين.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نقلت وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن شركة“زيجونا كومينيكشنز- Zegona Communications” اقتربت من شراء 50% في الوحدة الإسبانية، مع توقع التوصل إلى صفقة في غضون أيام.
في سبتمبر أكدت“زيجونا” أنها تجري محادثات بشأن شراء ذراع“فودافون” الإسبانية، ومع ذلك، قالت المصادر إن التفاهم لا يعد اتفاقًا نهائيًا وقد يتراجع الطرفان في النهاية.
وفقد سهم“فودافون” 9% من قيمته هذا العام، ومع ذلك رفع محللو“دويتشه بنك“الأسبوع الماضي سعرهم المستهدف للسهم إلى 155 بنسًا من 165 بنسًا، وأبقوا توصيتهم عند“الشراء” بفضل صفقة بيع الأعمال الإسبانية.
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