بترونت الهندية: لن نطلب من قطر كميات إضافية من الغاز عند تجديد الاتفاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال في.كيه ميشرا المدير المالي لشركة بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، خلال اتصال مع محللين يوم الاثنين إن الشركة لا تسعى للحصول على كميات إضافية مع تجديد اتفاقها طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال مع قطر.
وأضاف ميشرا أن بترونت تستورد 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بموجب الاتفاق طويل الأجل مع قطر، في حين تحصل شركات هندية أخرى على مليون طن سنويا.
وقالت بترونت في وقت سابق إنها ستسعى للحصول على كمية إضافية تصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال عندما تجدد اتفاقها مع قطر.
لكن ميشرا قال“نسعى لتجديد العقد. التجديد يعني أنه سيكون بنفس الكمية”. ولم يخض في أي تفاصيل.
وأمام الشركات الهندية مهلة حتى نهاية العام الجاري للتفاوض مع قطر لتجديد الاتفاقات إلى ما بعد 2028.
وتسعى قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة طاقتها للتسييل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 من 77 مليونا، ووقعت في الآونة الأخيرة اتفاقات طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى مثل شل وتوتال إنرجيز وإيني.
كما وقعت اتفاقات غاز طويلة الأجل مع شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) وبنجلادش.
وقال إيه. كيه سينغ الرئيس التنفيذي لبترونت في وقت سابق يوم الاثنين إنه يأمل ألا تتضرر المفاوضات بين الهند وقطر لتمديد اتفاقاتهما طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى ما بعد عام 2028 بسبب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.
وقالت الحكومة في نيودلهي الأسبوع الماضي إنها“صُدمت بشدة” بسبب حكم أصدرته محكمة قطرية بالإعدام على ثمانية هنود ألقت السلطات في قطر القبض عليهم العام الماضي بتهم لم يتم الإعلان عنها.
وقال سينغ“هذا عمل تجاري. سيتم التعامل مع هذا (الخلاف الدبلوماسي) على أعلى مستوى في البلاد... نأمل ألا يكون لهذا أي تأثير على علاقات الأعمال”.
رويترز
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