بترونت الهندية: لن نطلب من قطر كميات إضافية من الغاز عند تجديد الاتفاق

MENAFN - Al-Borsa News) قال في.كيه ميشرا المدير المالي لشركة بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، خلال اتصال مع محللين يوم الاثنين إن الشركة لا تسعى للحصول على كميات إضافية مع تجديد اتفاقها طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال مع قطر.

وأضاف ميشرا أن بترونت تستورد 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بموجب الاتفاق طويل الأجل مع قطر، في حين تحصل شركات هندية أخرى على مليون طن سنويا.

وقالت بترونت في وقت سابق إنها ستسعى للحصول على كمية إضافية تصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال عندما تجدد اتفاقها مع قطر.

لكن ميشرا قال“نسعى لتجديد العقد. التجديد يعني أنه سيكون بنفس الكمية”. ولم يخض في أي تفاصيل.

وأمام الشركات الهندية مهلة حتى نهاية العام الجاري للتفاوض مع قطر لتجديد الاتفاقات إلى ما بعد 2028.

وتسعى قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة طاقتها للتسييل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 من 77 مليونا، ووقعت في الآونة الأخيرة اتفاقات طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى مثل شل وتوتال إنرجيز وإيني.

كما وقعت اتفاقات غاز طويلة الأجل مع شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) وبنجلادش.

وقال إيه. كيه سينغ الرئيس التنفيذي لبترونت في وقت سابق يوم الاثنين إنه يأمل ألا تتضرر المفاوضات بين الهند وقطر لتمديد اتفاقاتهما طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى ما بعد عام 2028 بسبب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وقالت الحكومة في نيودلهي الأسبوع الماضي إنها“صُدمت بشدة” بسبب حكم أصدرته محكمة قطرية بالإعدام على ثمانية هنود ألقت السلطات في قطر القبض عليهم العام الماضي بتهم لم يتم الإعلان عنها.

وقال سينغ“هذا عمل تجاري. سيتم التعامل مع هذا (الخلاف الدبلوماسي) على أعلى مستوى في البلاد... نأمل ألا يكون لهذا أي تأثير على علاقات الأعمال”.





رويترز