أسعار الذهب تتجاوز ألفي دولار عند التسوية مع تزايد الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أولى جلسات الأسبوع الذي يشهد قرارات بنوك مركزية لاقتصادات رئيسية، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وسط الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقال الخبير الاقتصادي“محمد العريان” خلال مقابلة مع“سي إن بي سي” على هامش قمة إدارة الاستثمار البديل في دبي، إنه مع دخول الصراع في الأراضي الفلسطينية أسبوعها الرابع، فإن المخاطر على الاقتصاد العالمي تتزايد.

وتترقب الأسواق اجتماع لجان السياسات في البنوك المركزية الرئيسية، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، حيث يجتمع الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، بعد يوم من اجتماع بنك اليابان، فيما يصدر قرار بنك إنجلترا الخميس.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.35% أو 7.1 دولار عند 2005.6 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ 31 يوليو، بعد أن لامست 2016.8 دولار خلال التداولات.

بينما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.35% عند 106.17 نقطة في الساعة 08:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





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