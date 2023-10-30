أسعار الذهب تتجاوز ألفي دولار عند التسوية مع تزايد الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أولى جلسات الأسبوع الذي يشهد قرارات بنوك مركزية لاقتصادات رئيسية، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وسط الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وقال الخبير الاقتصادي“محمد العريان” خلال مقابلة مع“سي إن بي سي” على هامش قمة إدارة الاستثمار البديل في دبي، إنه مع دخول الصراع في الأراضي الفلسطينية أسبوعها الرابع، فإن المخاطر على الاقتصاد العالمي تتزايد.
وتترقب الأسواق اجتماع لجان السياسات في البنوك المركزية الرئيسية، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، حيث يجتمع الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، بعد يوم من اجتماع بنك اليابان، فيما يصدر قرار بنك إنجلترا الخميس.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.35% أو 7.1 دولار عند 2005.6 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ 31 يوليو، بعد أن لامست 2016.8 دولار خلال التداولات.
بينما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.35% عند 106.17 نقطة في الساعة 08:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
أرقام
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