البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إذا تصاعدت حرب الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) قال البنك الدولي يوم الاثنين إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023 وأن يهبط المتوسط إلى ​​81 دولارا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير.

وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن توقعات أسواق السلع الأولية إلى أن أسعار النفط لم ترتفع سوى ستة بالمئة فقط منذ بدء الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع“لم تتحرك إلا قليلا”.

ويشير التقرير إلى ثلاثة سيناريوهات للمخاطر استنادا إلى صراعات في المنطقة منذ السبعينيات مع التدرج في زيادة المخاطر وعواقبها.

وقال البنك الدولي إن من شأن سيناريو“الاضطراب البسيط”، الذي يعادل تأثيره انخفاض إنتاج النفط الذي حدث خلال الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 بما يتراوح بين 500 ألف ومليوني برميل يوميا، أن يدفع أسعار النفط إلى نطاق بين 93 و102 دولار للبرميل في الربع الرابع.

وأضاف أن من شأن سيناريو“الاضطراب المتوسط”، الذي يعادل تقريبا أثر حرب العراق عام 2003، أن يقلص إمدادات النفط العالمية بين ثلاثة وخمسة ملايين برميل يوميا ليدفع الأسعار للارتفاع إلى ما بين 109 و121 دولارا للبرميل.

وقال البنك الدولي إن سيناريو“الاضطراب الكبير” يقارب تأثير الحظر النفطي العربي عام 1973 والذي أدى إلى تراجع إمدادات النفط العالمية بين ستة وثمانية ملايين برميل يوميا. وهذا من شأنه أن يؤدي في البداية إلى صعود الأسعار إلى ما بين 140 و157 دولارا للبرميل، أي قفزة تصل إلى 75 بالمئة.

وقال أيهان كوسي نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي“إذا استمر ارتفاع أسعار النفط فهذا يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية... وإذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نمو تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية”.

وقال تقرير البنك الدولي إن طلب الصين على النفط تميز بقدرة مدهشة على الصمود في ظل الضغوط التي يواجهها قطاعها العقاري المتعثر، إذ ارتفع 12 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وأضافت المؤسسة المالية الدولية أن إنتاج روسيا وصادراتها من النفط استقرا نسبيا هذا العام على الرغم من الحظر الذي فرضه الغرب على الخام الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وانخفضت صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى 53 بالمئة بين عامي 2021 و2023، لكن عوضت هذا النقص إلى حد بعيد زيادة الصادرات إلى الصين والهند وتركيا، والتي بلغت 40 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وقال البنك الدولي“تتزايد فيما يبدو عدم القدرة على تطبيق الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي الذي فُرض في أواخر 2022 نظرا لارتفاع أسعار خام الأورال” الروسي القياسي في الآونة الأخيرة. ويدور سعر خام الأورال حاليا في نطاق 75 دولارا للبرميل، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي تفرضه مجموعة السبع والبالغ 60 دولارا. ويستهدف الحد الأقصى حرمان مشتري الخام الروسي من استخدام الخدمات التي يقدمها الغرب وتتضمن الشحن والتأمين، ما لم تُبع الشحنات بالسعر المحدد أو أقل منه.

وجاء في تقرير البنك أنه“من النفطخلال جمع 'أسطول ظل' (من الناقلات) فيما يبدو، تمكنت روسيا من التجارة خارج الحد الأقصى. فقد تجاوز مؤشر الأورال الرسمي في الآونة الأخيرة الحد الأقصى لأكثر من ثلاثة أشهر، مسجلا 80 دولارا للبرميل في المتوسط في أغسطس آب”.

وقال البنك الدولي إنه إذا تفاقم الصراع بين إسرائيل وحماس، فسيتعين على متخذي القرار السياسي في الدول النامية اتخاذ خطوات للتعامل مع الزيادة المحتملة في التضخم. وأضاف أنه يجب على الحكومات تجنب القيود التجارية، مثل حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة، لأنها قد تزيد غالبا من تقلبات الأسعار وانعدام الأمن الغذائي.





رويترز