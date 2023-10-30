مصادر: المعاشات استحوذت على 26% من إصدارات الأذون والسندات العام المالى الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية على نسبة 26% من إجمالى إصدارات وزارة المالية لأذون وسندات الخزانة فى العام المالى الماضى البالغة 1.68 تريليون جنيه وفقا للموازنة المعدلة.

وكشف مصدر حكومى لـ”البورصة” أن إجمالى استثمارات الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية فى سندات وأذون الخزانة الحكومية بلغت نحو 432 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2022-2023.

وأضاف أن تلك الاستثمارات توزعت بين سندات حكومية خزانة بقيمة 342.3 مليار جنيه، و89.7 مليار جنيه أذون خزانة.

وكان جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أوضح أن أموال التأمينات يتم استثمارها فى شقين كما نص القانون حيث يتم استثمار 75% من فوائد الأموال فى سندات وأذون خزانة لأنها أعلى عائد ولا يوجد مخاطرة لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.

وتخصص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 25% من فوائد أموالها للاستثمار فى عدة مجالات مختلفة منها 8% فى شركات مدرجة بالبورصة بمختلف القطاعات، حيث تمكنت الهيئة من شراء 1795 فدانًا من مصر الجديدة للإسكان والتعمير للاستثمار العقارى، للتوسع فى الاستثمار العقارى بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين، والجزء منها تظل سيولة للنفقات الشهرية والتى تقدر بنحو 32 مليار جنيه مصروفات الهيئة الشهرية فضلا عن المعاشات منوهاً أنه لابد من وجود سيولة تغطى شهرين أو ثلاثة على الأقل من تلك المصروفات.

وتستهدف وزارة المالية إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى بنسبة زيادة 22% عن العام المالى الماضى.