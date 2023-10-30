روسيا ترفع صادراتها من الديزل بأكثر من النصف في نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم روسيا زيادة شحنات الديزل من موانئها الغربية الرئيسية بأكثر من النصف خلال نوفمبر، حيث عالجت مصافي النفط المحلية المزيد من النفط الخام، في ظل استقرار سوق الوقود المحلي وإلغاء حظر التصدير.
وبحسب بيانات نقلتها وكالة“بلومبرج”، فإن شحنات الديزل الروسية من الموانئ على البحر الأسود وبحر البلطيق، ستبلغ 2.16 مليون طن لشهر نوفمبر، وهذا أعلى بنسبة 56% من خطة الصادرات لشهر أكتوبر، وأعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
يأتي ذلك بعدما فرضت موسكو حظرًا مؤقتًا على معظم تدفقات صادرات الديزل في أواخر سبتمبر، بهدف تهدئة الأسعار المحلية للوقود بعد ارتفاعها الكبير.
بينما رُفعت معظم القيود بعد أسبوعين، أمرت الحكومة المصافي الرئيسية بالاحتفاظ بنصف احتياجاتها من الديزل داخل البلاد لتحقيق الاستقرار في السوق.
أرقام
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