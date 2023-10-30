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روسيا ترفع صادراتها من الديزل بأكثر من النصف في نوفمبر

10/30/2023 11:13:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم روسيا زيادة شحنات الديزل من موانئها الغربية الرئيسية بأكثر من النصف خلال نوفمبر، حيث عالجت مصافي النفط المحلية المزيد من النفط الخام، في ظل استقرار سوق الوقود المحلي وإلغاء حظر التصدير.

وبحسب بيانات نقلتها وكالة“بلومبرج”، فإن شحنات الديزل الروسية من الموانئ على البحر الأسود وبحر البلطيق، ستبلغ 2.16 مليون طن لشهر نوفمبر، وهذا أعلى بنسبة 56% من خطة الصادرات لشهر أكتوبر، وأعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك بعدما فرضت موسكو حظرًا مؤقتًا على معظم تدفقات صادرات الديزل في أواخر سبتمبر، بهدف تهدئة الأسعار المحلية للوقود بعد ارتفاعها الكبير.

بينما رُفعت معظم القيود بعد أسبوعين، أمرت الحكومة المصافي الرئيسية بالاحتفاظ بنصف احتياجاتها من الديزل داخل البلاد لتحقيق الاستقرار في السوق.


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