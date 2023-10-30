((السيادى السعودى)) يجرى مفاوضات للاستحواذ على شركة تدوير مخلفات مصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت البورصة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى“PIF” فى مفاوضات متقدمة للاستحواذ على شركة مصرية غير حكومية تعمل فى قطاع ((تدوير المخلفات)).
وأضافت المصادر، أن الصندوق اقترب من شراء الشركة التى رفضت المصادر الإفصاح عن اسمها، موضحة أن الصندوق فى مرحلة التقييم للوقوف على قيمة الصفقة.
وتابعت المصادر، أن تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار بمثابة تحدى أمام التقييم، مرجحة إتمام الصفقة على كامل الشركة بنهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل.
وأوضحت، أن تلك الشركة بخلاف الشركات الثلاث التى يستهدف الصندوق الاستحواذ عليها والعاملة فى قطاعات العاملة فى قطاع التطوير العقارى، والثانية تعمل فى قطاع التعليم، بينما تعمل الثالثة فى القطاع الصحى، وفقًا لمصادر وثيقة الصلة تحدثت لـ((البورصة)) فى نهاية سبتمبر الماضى.
وتابعت المصادر، أن هذا التوجه للشركات غير الحكومية جاء بعد توقف مفاوضات استحواذ الصندوق على المصرف المتحد، خاصة وأنه يرى فرصا واعدة فى السوق المصرية تتماشى مع استراتيجيته الاستثمارية.
وفى أغسطس 2022، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودية على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية فى 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وتضمنت قائمة الشركات التى استحوذ الصندوق على حصص فيها ((إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية))، و((أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، والإسكندرية لتداول الحاويات)).
واشترى الصندوق حصة تبلغ 25% من شركة ((إى فاينانس))، وهى جزء من الحصة المملوكة لبنك الاستثمار القومى فى الشركة بقيمة 7.27 مليار جنيه، فيما اشترى حصة تقدر بنحو 20% من شركة الإسكندرية لتداول الحاوياتالسيادى السعودى، وهى جزء من حصة القابضة للنقل البرى والبحرى فى الشركة.
كما باع كل من شركة الأهلى كابيتال، المملوكة للبنك الأهلى المصرى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين للصندوق حصصاً بلغ مجموعها 19.8% فى شركة أبوقير للأسمدة للصندوق، وبلغ حجم الحصة 250 مليون سهم بسعر 29.07 جنيه للسهم.
وتخارجت 3 جهات حكومية متمثلة فى وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، وشركة جاسكو للتعدين من حصة تقدر بنحو 25% من شركة موبكو للأسمدة بقمية 7.1 مليار جنيه بقيمة 123 جنيهًا للسهم الواحد.
MENAFN30102023000202011048ID1107339539
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.