الجزائر: سوناطراك تعلن استئناف أنشطتها بمجال النفط والغاز في ليبيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين استئناف شركتها العاملة في مجال النفط والغاز“سوناطراك” لأنشطتها في دولة ليبيا.
وأوضحت“سوناطراك” – في بيان لها – أن مديرها الجزائري، رشيد حشيشي، أجرى، اليوم، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فرحات عمر بن قدارة، حيث تناولت هذه المكالمة موضوع استئناف أنشطة الشركة في ليبيا.
ووفقا للبيان، تمت هذه المحادثات بعدما أعلنت“سوناطراك” رفع وإزالة“حالة القوة القاهرة”؛ استجابة لدعوة المؤسسة الليبية للنفط الموجهة للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا.
يذكر أن حالة“القوة القاهرة” هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
وأضاف البيان أن الطرفين الجزائري والليبي اتفقا على عقد اجتماع رفيع المستوى يوم 7 نوفمبر المقبل بطرابلس، بقصد ترسيم عملية استئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين الجزائرية والليبية.
أ ش أ
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