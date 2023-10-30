الجزائر: سوناطراك تعلن استئناف أنشطتها بمجال النفط والغاز في ليبيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين استئناف شركتها العاملة في مجال النفط والغاز“سوناطراك” لأنشطتها في دولة ليبيا.

وأوضحت“سوناطراك” – في بيان لها – أن مديرها الجزائري، رشيد حشيشي، أجرى، اليوم، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فرحات عمر بن قدارة، حيث تناولت هذه المكالمة موضوع استئناف أنشطة الشركة في ليبيا.

ووفقا للبيان، تمت هذه المحادثات بعدما أعلنت“سوناطراك” رفع وإزالة“حالة القوة القاهرة”؛ استجابة لدعوة المؤسسة الليبية للنفط الموجهة للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا.

يذكر أن حالة“القوة القاهرة” هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وأضاف البيان أن الطرفين الجزائري والليبي اتفقا على عقد اجتماع رفيع المستوى يوم 7 نوفمبر المقبل بطرابلس، بقصد ترسيم عملية استئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين الجزائرية والليبية.





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