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أبو ظبي القابضة توقع العقود النهائية لشراء إيثيدكو والحفر وإيلاب

10/30/2023 11:13:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصادر : معتوق بسيوني وحناوي مستشار المشتري.. وبيكر ماكينزي للبائع

كشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة” عن أن شركة أبو ظبي القابضة- الذراع السيادية لدولة الأمارات وقعت اليوم الأثنين العقود النهائية مع صندوق مصر السيادي لشراء حصص في 3 شركات حكومية في محفظة صندوق ما قبل الطروحات وهى“إيثيدكو”، و”الحفر الوطنية”، و”إيلاب”.

وأضافت المصادر، أنه سيتم تحويل قيمة الصفقة علي الفور والبالغة 800 مليون دولار.

وتابعت المصادر، أن مكتب معتوق بسيوني وحناوي لعب دور المستشار القانوني للطرف المشتري، فيما مثل صندوق مصر السيادي في الصفقة مكتب بيكر آند ماكينزي.

وبحسب مصادر“البورصة” فإن“أبوظبى القابضة” استحوذت على 25% من الحفر الوطنية، ونحو 30% من شركة إيثيدكو، بالإضافة إلى 35% من شركة المصرية لخطى البنزين والألكيل ((إيلاب”.

وتعد الشركات الثلاث ضمن 7 شركات فى محفظة صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادى.

ووفقًا مصادر تحدثت مع البورصة فى وقت سابق فإن محفظة صندوق ما قبل الطروحات تشمل 7 شركات حكومية هى“إيثيدكو”، و”إيلاب”، و”الحفر الوطنية”، و”مصر لتكنولوجيا التجارة”، و”المستقبل للتنمية العمرانية”، و”مصر لتأمينات الحياة”، بالإضافة إلى“الصالحية للاستثمار”.

ودشن صندوق مصر السيادى“ما قبل الطروحات” بهدف ضم الشركات لبيع حصص مستثمرين استراتيجيين لتعظيم قيمة الشركات التى يتم ضمها.

وأعلنت الحكومة المصرية فى وقت سابق تخارجها من أصول مملوكة لها بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار.

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