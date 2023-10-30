أبو ظبي القابضة توقع العقود النهائية لشراء إيثيدكو والحفر وإيلاب

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر : معتوق بسيوني وحناوي مستشار المشتري.. وبيكر ماكينزي للبائع
كشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة” عن أن شركة أبو ظبي القابضة- الذراع السيادية لدولة الأمارات وقعت اليوم الأثنين العقود النهائية مع صندوق مصر السيادي لشراء حصص في 3 شركات حكومية في محفظة صندوق ما قبل الطروحات وهى“إيثيدكو”، و”الحفر الوطنية”، و”إيلاب”.
وأضافت المصادر، أنه سيتم تحويل قيمة الصفقة علي الفور والبالغة 800 مليون دولار.
وتابعت المصادر، أن مكتب معتوق بسيوني وحناوي لعب دور المستشار القانوني للطرف المشتري، فيما مثل صندوق مصر السيادي في الصفقة مكتب بيكر آند ماكينزي.
وبحسب مصادر“البورصة” فإن“أبوظبى القابضة” استحوذت على 25% من الحفر الوطنية، ونحو 30% من شركة إيثيدكو، بالإضافة إلى 35% من شركة المصرية لخطى البنزين والألكيل ((إيلاب”.
وتعد الشركات الثلاث ضمن 7 شركات فى محفظة صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادى.
ووفقًا مصادر تحدثت مع البورصة فى وقت سابق فإن محفظة صندوق ما قبل الطروحات تشمل 7 شركات حكومية هى“إيثيدكو”، و”إيلاب”، و”الحفر الوطنية”، و”مصر لتكنولوجيا التجارة”، و”المستقبل للتنمية العمرانية”، و”مصر لتأمينات الحياة”، بالإضافة إلى“الصالحية للاستثمار”.
ودشن صندوق مصر السيادى“ما قبل الطروحات” بهدف ضم الشركات لبيع حصص مستثمرين استراتيجيين لتعظيم قيمة الشركات التى يتم ضمها.
وأعلنت الحكومة المصرية فى وقت سابق تخارجها من أصول مملوكة لها بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار.
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