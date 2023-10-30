10 شركات تتنافس على مزايدة شلاتين للذهب

(MENAFN
- Al-Borsa News) 550 كيلو من الذهب ما تم تسليمه للبنك المركزى حتى نهاية سبتمبر
تقدمت 10 شركات عروض للمزايدة العالمية التى أعلنت عنها شركة“شلاتين” للتنقيب عن الذهب، بينها 3 شركات مصرية و7 أجنبية، ما بين كندية وأسترالية وروسية وأمريكية، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.
وطرحت الشركة مزايدة للتنقيب عن الذهب فى أبريل الماضى، وكان من المفترض غلق باب التقديم فى 10 أغسطس قبل أن يتم مدها 3 شهور إضافية تنتهى خلال أيام فى التاسع من شهر نوفمبر المقبل.
واستبعدت المصادر مد فترة التقديم للمزايدة مرة ثانية، وأضافت أنها لا تتوقع تقدم المزيد من الشركات.
ووضعت الشركة شروطًا للمزايدة أثارت الجدل بالنسبة لعدد من شركات تعدين المعدن النفيس، وهى أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل بها خبرات تراكمية تزيد على 100 عام فى مجال استغلال واستكشاف أماكن التعدين، كما أن احتياطى الشركة المتقدمة من الذهب يجب ألا يقل عن 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوى للشركة يفوق 500 ألف أونصة.
وقالت المصادر فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إن الشركات المتقدمة ليس عليها التوافق مع كافة الشروط الفنية، لكن هناك مرونة تسمح بحصول الشركات على تقييمات منخفضة فى بعض الشروط ومرتفعة فى شروط أخرى، بما يعزز فرص الشركات بالفوز بالمزايدة.
وتُحتسب حصة“شلاتين” من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% واستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون اقتسام الإيرادات كالتالى، 65% لاستعادة التكاليف و35% مشاركة أرباح، ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد استرداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة.
وكشف المصادر أن الشركة أنتجت 700 كيلو خلال أول 9 أشهر من العام، وتم معالجتها إلى 550 كيلو ذهب بدرجة نقاء 9999 وتسليهما بالكامل للبنك المركزى.
وذكرت أنه خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالى سلمت الشركة 216 كيلو، وفى الربع الثانى نحو 134 كيلو، وفى الربع الثالث نحو 200 كيلو.
MENAFN30102023000202011048ID1107339536
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.