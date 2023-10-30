10 شركات تتنافس على مزايدة شلاتين للذهب

تقدمت 10 شركات عروض للمزايدة العالمية التى أعلنت عنها شركة“شلاتين” للتنقيب عن الذهب، بينها 3 شركات مصرية و7 أجنبية، ما بين كندية وأسترالية وروسية وأمريكية، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وطرحت الشركة مزايدة للتنقيب عن الذهب فى أبريل الماضى، وكان من المفترض غلق باب التقديم فى 10 أغسطس قبل أن يتم مدها 3 شهور إضافية تنتهى خلال أيام فى التاسع من شهر نوفمبر المقبل.

واستبعدت المصادر مد فترة التقديم للمزايدة مرة ثانية، وأضافت أنها لا تتوقع تقدم المزيد من الشركات.

ووضعت الشركة شروطًا للمزايدة أثارت الجدل بالنسبة لعدد من شركات تعدين المعدن النفيس، وهى أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل بها خبرات تراكمية تزيد على 100 عام فى مجال استغلال واستكشاف أماكن التعدين، كما أن احتياطى الشركة المتقدمة من الذهب يجب ألا يقل عن 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوى للشركة يفوق 500 ألف أونصة.

وقالت المصادر فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إن الشركات المتقدمة ليس عليها التوافق مع كافة الشروط الفنية، لكن هناك مرونة تسمح بحصول الشركات على تقييمات منخفضة فى بعض الشروط ومرتفعة فى شروط أخرى، بما يعزز فرص الشركات بالفوز بالمزايدة.

وتُحتسب حصة“شلاتين” من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% واستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون اقتسام الإيرادات كالتالى، 65% لاستعادة التكاليف و35% مشاركة أرباح، ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد استرداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة.

وكشف المصادر أن الشركة أنتجت 700 كيلو خلال أول 9 أشهر من العام، وتم معالجتها إلى 550 كيلو ذهب بدرجة نقاء 9999 وتسليهما بالكامل للبنك المركزى.

وذكرت أنه خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالى سلمت الشركة 216 كيلو، وفى الربع الثانى نحو 134 كيلو، وفى الربع الثالث نحو 200 كيلو.