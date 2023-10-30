عودة هواوي تهدد مبيعات هواتف أبل في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) تكشف أدلة متزايدة أن مبيعات أحدث هواتف“أيفون” التي تنتجها شركة“أبل” ، تتراجع مقارنة بالطرازات السابقة لها في الصين، مما يشير إلى انتكاسة تتعرض لها الشركة الأكثر قيمة في العالم داخل أهم أسواقها الخارجية.

سجلت مبيعات“أيفون 15” انخفاضاً قدره 6% خلال شهر إطلاقها على أساس سنوي، حسب بيانات شركة أبحاث السوق“جي.إف.كيه” التي تغطي مبيعات المستهلكين النهائيين لجميع القنوات.

فيما تشير تقديرات مؤسسة“آي.دي.سي” التي تتبع صناعة الهواتف المحمولة إلى انخفاض شحنات شركة“أبل” 4% في الربع الثالث، إذ كشفت كلتاهما عن عودة“هواوي تكنولوجيز” إلى دائرة الضوء في مجال الهواتف المحمولة باعتبار ذلك حدثاً رئيسياً خلال هذه الفترة.

قالت“جي.إف.كيه” إن مبيعات هواتف هواوي“ميت 60′′، سجلت نحو 1.5 مليون جهاز في شهر إطلاقها، أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، رغم مواجهة قيود العرض.

قال هايدن هو، كبير محللي شؤون الصين في الشركة:“بفضل النمو القوي لشركة هواوي، سجلت أجهزة أيفون 15 التي تصنعها أبل انخفاضاً بنسبة 6% في المبيعات.. وستواصل أجهزة هواتف هواوي ميت 60 الحفاظ على زخم مبيعاتها القوي في المستقبل”.

كانت هواوي، ومقرها شينزين، أطلقت في إعلان مفاجئ أجهزة هواتفها الذكية“ميت 60′′ و”برو 60” في الأسابيع السابقة لإعلان“أيفون” عن أحدث هواتفها، مما جذب المشترين، وسلط الضوء على معالج“كيرين” المصنوع في الصين، وهو إنجاز واضح في معركتها للتغلب على العقوبات التجارية الأميركية.

“أبل” تواجه مأزقاً في الصين

أصدر محللون لدى شركة“كونتربوينت ريسيرش” و”جيفريز” نشرة بأرقام المبيعات الأولية في الصين بداية أكتوبر الذي ينتهي اليوم، أوضحت تراجع مبيعات“أبل” بنسبة من رقمين أو أكثر، إذ تؤثر التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد على طلب المستهلكين.

وإلى جانب إصدار“أيفون 15′′، حدثت“أبل” العديد من الميزات الرئيسية لمجموعة منتجاتها، لكنها لم تكن قادرة على تحفيز النمو لدى أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم.

وتحصل“أبل” على حوالي 20% من إيراداتها من الصين، وبالتالي تشغل السوق الصينية المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيع جميع أجهزة“أيفون” في العالم تقريباً بالصين، من خلال شركاء ومنهم“فوكسكون تكنولوجي”.

لكن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين وضعت“أبل” في مأزق خطير.

وذكرت“بلومبرج” في سبتمبر، أن بكين تعمل على توسيع نطاق الحظر على استخدام أجهزة“أيفون” في بعض إدارات الوكالات المدعومة من الحكومة والشركات المملوكة للدولة.

كما تستكشف الشركة الأمريكية أيضاً سبل تقليل اعتمادها على التصنيع في الصين من خلال توسيع الإنتاج في الهند وجنوب شرق آسيا، وما تحدثه من نتائج غامضة على المدى الطويل.

أطلقت بكين خلال أكتوبر تحقيقاً بشأن الضرائب واستخدام الأراضي لدى“فوكسكون”، وهي الشركة الأكثر أهمية لتجميع أجهزة“أيفون” لصالح“أبل”، الأمر الذي أدى إلى زيادة العوائق التي تواجهها الشركة في الصين.

وفي أحدث تقرير لـ”آي.دي.سي”، احتلت العلامات التجارية المحلية“أونور ديفايس” و”أوبو” المركزين الأولين في الصين خلال الربع الماضي.

كما قدمت“أونور” التي انفصلت عن“هواوي” في 2020، العديد من طرازات الهواتف القابلة للطي خلال الأسابيع الأخيرة، مع التركيز على قطاع سوق الهواتف الذكية الذي ما يزال يحقق نمواً قوياً.