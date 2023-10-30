شركات الأسواق الناشئة معرضة للمخاطر وسط ديون 400 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه شركات الأسواق الناشئة الضعيفة، صدوعا وسط ارتفاع معدلات الاقتراض العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.. الأمر الذي يوقف فرص إعادة تمويل ما قيمته 400 مليار دولار من الديون المستحقة في العام الجديد.

وفي ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا وارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل كبير، تمكنت الشركات التابعة للدول النامية من تجديد 10٪ مما تحتاجه فقط.

علاوة على ذلك، ربما يكون الصراع في مراحله الأولى فقط، إذ من المرجح أن تتفاقم تحديات إعادة التمويل عندما يحل موعد استحقاق سندات الشركات البالغ قيمتها 300 مليار دولار أخرى في عام 2025.

يقول مديرو الأموال وشركات التصنيف الائتماني إنه كلما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أصبح هذا الوضع أكثر صعوبة، فبالنسبة للشركات عالية الجودة، قد يتخذ الأمر شكل ارتفاع كبير في أسعار الفائدة.

ولكن بالنسبة لبعض الشركات منخفضة التصنيف الائتماني، فإن هذا يعني صفقات إعادة تمويل فاشلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالات التخلف عن السداد أو حتى الإفلاس.

لقد تضاعف متوسط العائد على سندات الأسواق الناشئة ذات التصنيف غير المرغوب فيه في العامين الماضيين، ليصل الآن إلى حوالي 12%، حسب ما أوضحته وكالة أنباء“بلومبرج”.

لذلك، في وقت قد تتمكن فيه بعض الشركات الأفضل حالاً من تجنب التخلف عن السداد، ثمة ركن من هذه السوق لا يزال ضعيفًا للغاية، بحسب سيرجي ديرجاتشيف، مدير المحفظة ورئيس ديون الشركات في الأسواق الناشئة لدى“يونيون إنفستمنت بريفتفوندز جي إن بي إتش”.

وأضاف ديرجاشيف:“أرى على وجه الخصوص أن بعض الشركات خارج الصين والأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا معرضة لإعادة تمويل الديون في ظل هذه البيئة”.

نحن نشهد بالفعل هذا الأمر في مواقف صادرة من كولومبيا إلى دبي، حيث لم يكن أمام بعض الشركات خيار سوى تغطية آجال استحقاقها القادمة بأسعار فائدة مضاعفة تقريبًا.

على سبيل المثال، اضطرت شركة“إكوبترول” في كولومبيا إلى دفع 8.625% و9% لاقتراض 1.5 مليار دولار في يونيو، أي بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية في تكاليف الاقتراض في عامين.

كما باعت شركة“شيلف دريلينج هولدينجز”، ومقرها دبي، سندات بقيمة 1.1 مليار دولار الشهر الماضي بعائد 10.125% في عملية إعادة تمويل، مع أعلى معدل قسيمة عرضته على الإطلاق.

تخلفت الشركات الناشئة عن سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار حتى الآن في عام 2023، مما يرفع إجمالي المبالغ المتخلفة عن السداد خلال دورة التشديد الحالية للاحتياطي الفيدرالي إلى 80 مليار دولار، حسب بيانات جمعتها“بلومبرج”.

وهذا بالمقارنة مع 9.3 مليار دولار فقط لعام 2021 و9.5 مليار دولار في عام 2020.

عادةً ما يمكن للمستثمرين العثور على فرص شراء في العالم المتعثر، لكن حتى هذه الفرص تكون متقلبة بعض الشيء.

شعر المتداولون الذين راهنوا على تخفيف ضائقة الديون في الأسواق الناشئة خلال العام الجاري، والذي سيؤدي بدوره إلى مكاسب السندات، بخيبة أمل.

آلام شديدة

في وقت تعتبر فيه معظم ديون الشركات المستحقة في الأسواق الناشئة من الدرجة الاستثمارية، فإن 110 مليارات دولار من الديون المستحقة ستواجه جهات إصدار ذات تصنيف عالي المخاطر على مدى العامين المقبلين، وعند هذه النقطة يتوقع فيه معظم مديري الأموال حدوث معظم صعوبات إعادة التمويل وفشل الصفقات.

واجهت الشركات ذات العائد المرتفع صعوبة في إعادة تمويل السندات خلال العام الحالي، اذ جاءت واحدة فقط من أصل أربع صفقات مغلقة من شركات ذات تصنيف عالي المخاطر.

وقد جمعت هذه المجموعة مجتمعة ما يصل إلى 11 مليار دولار من عمليات إعادة التمويل، وهو جزء صغير من 75 مليار دولار جُمعت خلال عام 2021.

وبينما تشهد هذه الشركات تقويض جاذبيتها الاستثمارية بسبب ضغوط إعادة التمويل، فإن الشركات ذات التصنيف الأعلى تستفيد.

قال بيتر فارجا، أحد كبار مديري المحافظ المهنية في شركة“إريست أسيت مانجمنت جي إم بي إتش”:“أنا انتقائي للغاية الآن.. الشركات الضعيفة التي نجت بتكاليف إعادة تمويل منخفضة ستنسحب، لكنني سعيد بضم الشركات التي أعتقد أنها تتمتع بإدارة قوية”.

و قال أرنود بوي، المدير التنفيذي ومدير محفظة الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى بنك“جوليوس باير آند كو”، إنه مع نضوب القدرة على الوصول إلى مصادر التمويل المقومة بالدولار واليورو، فإن الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض والتي يمكنها العثور على سبل أخرى مثل السندات بالعملة المحلية أو القروض المصرفية يمكن أن تتغلب على المصاعب التي تواجهها في إعادة التمويل.

وقال بوي إن“الشركات أعادت التمويل بشكل استباقي خلال الأعوام الماضية، كما تتمتع الشركات أيضًا بإمكانية الوصول إلى أسواقها المحلية أو إلى أسواق القروض لإعادة التمويل، وبمستويات أفضل في معظم الأوقات”.

وتابع أنهم“أخيرًا، يمكنهم استخدام مركزهم النقدي أو المشاركة في مبيعات الأصول للوفاء بآجال استحقاق الديون”.