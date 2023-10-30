Tuesday, 31 October 2023 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


KIB يوجه عملاءه لتبني ثقافة الادخار والاستثمار

10/30/2023 11:02:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه لحملة التوعية المالية «لنكن على دراية» ونشر الثقافة المصرفية بين أفراد المجتمع، وذلك انطلاقا من إدراكه لضرورة تبني ثقافة الادخار والاستثمار وحرصه على التعريف بسلسلة الخدمات والمنتجات المختلفة التي يوفرها لمساندتهم وتمكينهم من إدارة أموالهم.
وفي هذا الصدد، قال مدير أول من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان: نواصل سعينا الدؤوب إلى توعية العملاء بأهمية تعزيز مهارات ووسائل الادخار، وكيفية الاستفادة من المنتجات الاستثمارية والأدوات التي يوفرها البنك، بما يتيح لهم زيادة عائداتهم ومعدلات توفير أموالهم، إضافة إلى تحقيق مختلف أهدافهم مثل تعليم الأبناء أو الانطلاق في مشروع شخصي، أو الوصول إلى تقاعد أكثر راحة وأمانا. ولفت إلى أن المنتجات التي توفرها البنوك تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الوديعة الاستثمارية، وهي إيداع العميل مبلغا من المال لدى البنك الذي يقوم باستثماره وتحقيق عوائد مجزية منه خلال فترات زمنية معينة، والصندوق الاستثماري الذي يعتبر أداة استثمار مشتركة في مجالات متنوعة، مثل الأسهم والصكوك وأسواق النقد وغيرها، إلى جانب حسابات التوفير التي تختلف عن الوديعة الاستثمارية من حيث إمكانية السحب منها والإيداع فيها في أي وقت.
وأضاف أن حساب «الدروازة» في KIB من أحدث حسابات التوفير التي تتضمن سحوبات دورية والتي أطلقها البنك ضمن باقة منتجاته المصرفية المصممة للعملاء الأفراد، وهو حساب مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، ويعتبر الأقوى من نوعه والأفضل بين أدوات التوفير الاستثمارية من حيث العائد السنوي المتوقع بنسبة تصل لغاية 2% كل شهر.

MENAFN30102023000130011022ID1107339422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث