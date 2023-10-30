80 جهة كويتية ومصرية تشارك في الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر



بهبهاني: العلاقات بين الكويت ومصر إستراتيجية وتميزت بتطابق وجهات النظر مصر تشهد طفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة في معدلات زمنية قياسية



أعلنت اللجنة المنظمة للأسبوع الكويتي الرابع عشر في مصر، عن انطلاقه برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، خلال الفترة من 7 - 9 نوفمبر بفندق سميراميس انتركونتيننتال - القاهرة.

وأوضحت في بيان صحافـــي أن الاسبـــــوع الكويتي في مصر سيشهد مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وفي إكمال ملامح الصورة المشرقة في شتى المجالات.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة المنظمة أحمد إسماعيل بهبهاني أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والاسلامية، قائلا إنها أصبحت نموذجا يحتذى في العلاقات العربية، مشددا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية الى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.

وقال بهبهاني إن انعقاد الاسبوع الكويتي بمصر في دورته الـ14 والذي يشكل - في حد ذاته - تظاهرة اقتصادية وإعلامية كبيرة يؤكد أهمية هذا الحدث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها والتي تربط بين البلدين الشقيقين في القطاعات المشتركة الحكومية والخاصة، ويعكس حرص دولة الكويت على تعزيز علاقاتـهـــا الاقتصاديـــة والاستثمارية مع مصر.

وأوضح بهبهاني أن الاسبوع الكويتي الـ 14 في مصر يعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت اليه الشركات والمؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الانجازات الكويتية في مختلف المجالات، كما يستهدف من جملة أهدافه زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحة من خلال إتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لمناقشة الافكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة، مضيفا أنه يشكل فرصة للوصول الى شريحة كبيرة من الشعب المصري لكي يتعرف على التطورات الاقتصادية والتجارية والإعلامية في الكويت.

وقال بهبهاني إن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي الشقيقين، وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الاخوية، إضافة الى تعريف الجمهور المصري بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الجهات الكويتية والمصرية في مختلف المجالات.

وعن اختيار مصر مركزا ومحطة دائمة وثابتة لانطلاق فعاليات الاسبوع الكويتي في مصر على مدار 13 دورة سابقة، قال بهبهاني: لم يأت من فراغ، ولكنه استند الى مقومات كثيرة ومتعددة، منها موقع مصر الممتاز ودورها الريادي والقيادي والمحوري في المنطقة، كما أن مصر تمتلك مقومات الاستثمار المتعددة في مجالات كثيرة في السياحة والإعلام والعقار والطرق والموانئ والتعليم والصحة والاتصالات وغيرها.

وأكد بهبهاني أن ما تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من طفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة في معدلات زمنية قياسية، تبعث على الفخر والاعتزاز، وتفتح آفاقا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين الكويت ومصر.

واختتم بهبهاني: لم يكن لهذا النجاح الكبير للأسبوع الكويتي في مصر طوال الدورات الـ 13 السابقة أن يتحقق ويتواصل، لولا الدعم والرعاية اللذان نجدهما من المؤسسات المسؤولة في كل من الكويت ومصر، ولولا ذلك الاحتفاء الكبير الذي نلمسه في الشقيقة مصر، التي اعتادت أن تظل بمحبتها ودفئها كل أشقائها العرب، وتوفر لها كل أسباب وعوامل النجاح.

مضيفا: تحية من القلب، لكل من يقدم الدعم والتشجيع لـ «الأسبوع الكويتي في مصر» أكبر تجمع كويتي - مصري ليستمر بهذا الزخم ويواصل تطوره ونماءه من عام إلى عام.