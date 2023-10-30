المركزي سندات وتورق بـ 200 مليون دينار
التاريخ
10/30/2023 11:02:00 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي أنه قد تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 4.375%.
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