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الخليج يستقطب الكفاءات الشبابية بمعرض وظيفتي

10/30/2023 11:02:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار دعمه للشباب، ومساعيه المتواصلة لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات من الكوادر الوطنية، اختتم بنك الخليج رعايته ومشاركته في النسخة الثانية لمعرض «وظيفتي»، الذي عقد تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، على مدى 3 أيام في قاعة أرينا- مول 360.
وسلط ممثلو بنك الخليج خلال مشاركتهم في المعرض الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي يجسدها البنك، وقدموا شرحا تفصيليا لزوار المعرض من الباحثين عن عمل حول طبيعة العمل المصرفي وفرص التطور الوظيفي التي يوفرها البنك للعاملين فيه.
ولاقى جناح البنك في المعرض إقبالا واسعا من الراغبين في التعرف بشكل تفصيلي عن إدارات البنك وبيئة العمل المصرفي، وتقديم طلبات توظيف في البنك، مدفوعين بالسمعة الطيبة التي يحظى بها «الخليج» كإحدى أبرز جهات التوظيف، التي تستقطب الكوادر الشبابية في الكويت.
وقالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: يحرص البنك على استقطاب المواهب الشبابية في مختلف المجالات، باعتبارهم الجيل القادر على مواكبة لغة العصر ومسايرة الابتكارات والتطـــور التكنولوجي المتسارع في القطاع المصرفي محليا وعالميا، وذلك انطلاقا من أن أهدافنا الرامية إلى ترسيخ مكانة بنك الخليج كبنك للمستقبل، وتطبيقا لاستراتيجية عام 2025، مشيرة إلى أن المشاركة في المعارض الوظيفية تعد فرصة حقيقية للشركات لاستقطاب المواهب والكفاءات الشبابية، وكذلك مساعدتهم على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمسارهم الوظيفي ومستقبلهم العملي.
وأكدت الحجاج حرص البنك على دعم رؤية الكويت، التي تستهدف في مقدمة مرتكزاتها زيادة التوظيف في القطاع الخاص وتنمية الشباب الكويتي، وتشجيعهم على النمو والتطور، وهو الأمر الذي تعكسه نسب النمو المتزايدة للعمالة الوطنية في بنك الخليج خلال السنوات الأخيرة، والتي وصلت إلى 78% في 2022.
وأضافت: «نؤمن في بنك الخليج بأن موظفينا هم أساس نجاحنا وسر تميزنا، ولهذا نعمل دائما على تحديث آليات وأنظمة عملنا، لتمكينهم من التفوق والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، ولنحافظ على مكانتنا كجهة توظيف مفضلة لدى الموظفين والباحثين عن عمل». وتابعت: نفتخر بأن يكون «الخليج» من البنوك الرائدة، التي تستثمر في رأس المال البشري بسخاء، لتعزيز كفاءات موظفيه، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية.

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