الأهلي يواصل التوعية بأهمية الادخار

لؤي مقامس: نعد من أوائل البنوك التي ساهمت في تشجيع الادخار بمنتجاتنا المتنوعة

يواصل البنك الأهلي الكويتي دعم حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية التي تستمر فعالياتها للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، مسلطا الضوء على العديد من المواضيع التي تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي.ويعد الادخار من أبرز المواضيع التي يسلط البنك الأهلي الكويتي الضوء عليها باستمرار، عبر نشر المحتوى المميز المتعلق به عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني وداخل فروعه، ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على التوعية بأهميته ودوره في حماية العملاء والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي لهم على المدى البعيد.وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ـ الكويت لؤي مقامس التزام البنك المستمر بتشجيع عملائه على الادخار، وتثقيفهم حول كيفية التعامل بفاعلية مع المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة.وأضاف: يهدف البنك إلى تقديم حلول تمويلية تتوافق مع تطلعات العملاء، بما يتماشى مع جهوده المستمرة لتعزيز الثقافة المالية داخل المجتمع والارتقاء بمستوى ثقافة الأفراد حول مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتاحة لتلبية احتياجاتهم.وأكد مقامس التزام البنك المستمر بتشجيع العملاء على الادخار وتثقيفهم حول كيفية التعامل بفاعلية مع المنتجات المصرفية المختلفة، والمساهمة في تشجيع ثقافة الادخار من خلال منتجاته القيمة التي تتوافق مع احتياجات العملاء وخططهم المستقبلية، بما يلعب دورا مهما في تأمين جاهزية الأسر والأفراد للاحتياجات والظروف الطارئة، مثل الزواج أو شراء منزل أو التعليم أو أي أهداف أخرى.يأتي ذلك في وقت أعاد البنك إطلاق حساب الفوز بحلة جديدة لتشجيع عملائه على الادخار بحيث يمنحهم فرصا أكثر إثارة للفوز بجوائز نقدية قيمة أسبوعيا، شهريا وسنويا، وهو ما يواكب أهداف الحملة التي تشجع على منح العملاء حلولا إضافية للادخار من أجل المستقبل.وتابع: نهدف إلى تزويد العملاء بمعلومات قيمة بشكل مستمر فيما يتعلق بأفضل طرق التوفير، ونسعى جاهدين لتقديم الإرشادات اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية مفيدة لهم.واختتم مقامس تصريحه داعيا العملاء إلى متابعة فعاليات حملة «لنكن على دراية» وصفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعرف على مواضيعها المختلفة التي توفرها، مما سيسهم بشكل كبير في تحقيق هدف الشمول المالي بين جميع أفراد المجتمع.