1 46 مليار دينار استثمارات أجنبية مباشرة استقطبتها الكويت





69 كياناً استثمارياً من 26 دولة مختلفة دخلت السوق الكويتي عبر «تشجيع الاستثمار».. وأنفقوا 795.4 مليون دينار من 2015 إلى نهاية 2021

مشعل الجابر: باشرنا الترويج لـ «العبدلي الاقتصادية» والتعريف بالمشروع في المحافل الدولية

6 شركات دخلت السوق الكويتي العام المنصرم.. بينها «جوجل» باستثمارات 136.4 مليون دينار

تسريع الإجراءات وتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة للمستثمرين القائمين.. والمهتمين «الحفر المصرية» استثمرت 16.7 مليون دينار.. و«شل الكويت» دخلت السوق بـ 30 مليوناً



أحمد مغربي - علي إبراهيم

كشفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن نجاحها في استقطاب 6 شركات أجنبية للعمل عبر مظلتها باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 195.37 مليون دينار خلال العام المالي المنصرم 2022/2023، ليرتفع معها حجم الاستثمار التراكمي منذ أن باشرت الهيئة عملها في يناير 2015 حتى 31 مارس 2023 إلى 1.465 مليار دينار من نحو 69 كيانا استثماريا جاءت من 26 دولة مختلفة، وحافظت على تركزها في قطاع الخدمات خاصة أنشطة نظم المعلومات والنفط والغاز والطيران والصحة والتأمين

وفي كلمة له خلال التقرير السنوي للهيئة والذي حصلت الـ «الأنباء» على نسخة منه، قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر إن السنة المالية شهدت مواصلة العمل على تعزيز آليات التعاون مع جهات الاختصاص الحكومية وبناء الشركات مع المكاتب والشركات الاستشارية المعتمدة لتسريع الإجراءات وتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة للمستثمرين القائمين والمهتمين، كما باشرت الترويج لمنطقة العبدلي الاقتصادية والتعريف بالمشروع في المحافل الدولية.

وأضاف الجابر أنه على صعيد مؤسسي مددت الهيئة الاستراتيجية المرحلية وحددت معايير لقياس نتائجها، كما استمرت في تطوير نظم العمل وآلياته وتجديد التزامها بمعايير الأيزو والحفاظ على الجودة في الأداء وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتكثيف عملية تنمية المهارات والقدرات للعاملين في الهيئة من خلال البرامج التدريبية المهنية والمتخصصة ومتابعة التدرج المدروس في تبني الاستدامة والحوكمة في أعمال الهيئة وفق الأطر الموضوعة والأدلة المعتمدة.

وزاد «عززت الهيئة موقعها الإقليمي بتوسيع قنوات الديبلوماسية الاقتصادية بمشاركتها في الوفود الرسمية رفيعة المستوى وفي مختلف الاجتماعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وبرز على وجه الخصوص دورها من خلال توليها للسنة الثانية على التوالي منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار المباشر، كما واصلت جهودها التوعوية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الكويت بالتعاون مع الأطراف المعنية».

الكيانات الجديدة

إلى ذلك، كشف التقرير أن الكيانات الاقتصادية الموافق عليها في السنة المالية 2022/2023 بلغت 6 شركات تأتي على رأسها شركة جوجل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أنلميتد التي تعمل في قطاع نظم المعلومات بحجم استثمارات بلغ 136.4 مليون دينار، وشركتان في قطاع النفط والغاز، هما شركة شل الكويت للاستكشافات والإنتاج بي في استشارات بترولية بـ 30 مليون دينار، وشركة الحفر المصرية لحفر آبار النفط بـ 16.79 مليون دينار، و3 شركات في قطاع التأمين هي شركة الهلال تكافل للتأمين على الحياة بـ 1.36 مليون دينار، وشركة التأمين العربية بـ 1.63 مليون دينار، وشركة التأمين الهندية الجديدة المحدودة بـ 9.18 ملايين دينار.

وأظهر التقرير أن الكيانات الاستثمارية الجديدة التي دخلت الكويت جاءت من كل من ايرلندا، وهولندا، والهند، ومصر، ولبنان، والبحرين، وأن 5 منها طلبت فتح افرع اجنبية لها في الكويت، وواحدة طلبت تأسيس كيان قانوني (شركة الشخص الواحد) بحصة ملكية أجنبية 100%.

القطاعات تراكمياً

لفت التقرير إلى استمرار تركز الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكميا في قطاع الخدمات، اذ بلغت نسبة 99.68% بينما بقيت النسبة المكملة في القطاع الصناعي، وحافظ نشاط نظم المعلومات على تصدره بنسبة 38.22%، يليه خدمات النفط والغاز 29.22%، ثم خدمات الإنشاءات 14.93% بينما توزعت النسبة المتبقية على خدمات التدريب، والطاقة، والطيران، والاستشارات، والصحة.

وتطرق التقرير إلى تنويع مصادر الاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكميا، من خلال 69 كيانا استثماريا مثلت 26 جنسية مختلفة، تصدرتها القارة الأوروبية بنسبة 66.72% ثم قارة آسيا بنسبة 22%، وقارة أميركا الشمالية بنسبة 8.94%، وقارة أفريقيا بنسبة 2.21% وقارة أوقيانوسيا بنسبة 0.13%.

ولفت التقرير إلى تعدد أنماط الكيانات القانونية المنشأة للاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكميا، اذ طلب ما نسبته 71% منها تأسيس شركات كويتية (شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة)، والنسبة المكملة 28.99% طلب فتح أفرع للشركات الأجنبية في الكويت.

الأثر الاقتصادي

وحول معايير قياس الأثر الاقتصادي، أظهرت البيانات أن انفاق الكيانات الاقتصادية المرخص لها بلغ 795.45 مليون دينار، خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية ديسمبر 2021، بزيادة 15.2% عن الفترة السابقة.

وأظهرت البيانات أن 75% من الانفاق موجه إلى دعم المكون المحلي بما قيمته 596.5 مليون دينار من بينها نحو 157.4 مليون دينار للسلع و439.14 مليون دينار للخدمات.

وبلغ حجم الانفاق على رواتب العمالة الوطنية نحو 11.3 مليون دينار بما نسبته 1.42% من الإجمالي، بينما بلغ حجم الانفاق على البرامج التدريبية للعمالة الوطنية بأنواعها 1.73 مليون دينار بما نسبته 0.21% من الإجمالي، ووصل حجم الانفاق على الاجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة 154.17 مليون دينار بنسبة 19.4% من الإجمالي، بينما بلغ الانفاق على الضرائب والرسوم الحكومية 30.2 مليون دينار بما نسبته 3.8% من الأجمالي، فيما بلغ الانفاق على أنشطة المسؤولية الاجتماعية 1.49 مليون دينار بما نسبته 0.19 من الإجمالي.

وتنامي الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار المباشر خلال العام المالي الماضي، اذ تم توفير عدة فرص عمل مباشرة للعمالة الوطنية في مختلف المجالات والمستويات الإدارية، وتنظيم اكبر من 200 برنامج تدريبي لتنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية استفاد منها ما يزيد على 229 شخصا.

يأتي ذلك إلى جانب المساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا ودعم جهود البحث والتطوير العلمي في مجالات عديدة منها البحوث الطبية لتشخيص السرطان وتقنية التنميط الجينومي، ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة، ومعالجة تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين كفاءة عمليات الحفر في آبار النفط، ونقل التقنيات الحديثة في مجال الفحص التشخيصي للآلات والمضخات الكهربائية والمحركات المغناطيسية الدائمة، وتطوير مناطق التصنيع وقاعدة الموردين في مجال الطائرات.

ووصل الأثر إلى دعم المحتوى المحلي من خلال الدخول في عقود استشارات وشراكات لدعم جهود التحول الرقمي وتطوير البرمجيات والتطبيقات والعمليات الرقمية، وأنشطة المسؤولية الاجتماعية من خـــارج نطاق اعمال هذه الكيانات الاستثمارية الرئيسي من خلال مشاركتها في العديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافيــــة والرياضية والبيئية من مسابقات ومعارض وإطلاق حملات توعية وتقديم رعاية لفعاليات المجتمع المحلي وتعزيز مهارات الطلاب والطالبات الكويتيــــــين للتدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتدريب وتأهيل وتمكين المرأة.

خدمات المستثمرين

واصلت الهيئة تقديم الخدمات للمستثمـــرين القائمــــين والمحتملــين، اذ استقبل مركز خدمـــة المستثمرين بإدارة النافذة الموحدة بالهيئة خلال فترة التقرير 312 زائرا من المستثمرين القائمين والمحتملين، منهم 164 زائرا قاموا بحجز موعد الكتروني و148 زائرا بدون موعد، كما تم استلام 55 طلبا مبدئيا من مستثمرين محتملين و67 بريدا الكترونيا تمت الإجابة على ما جاء بها من تساؤلات وتقديم التوضيحات المطلوبة، واستلام 17 شكوى ومقترحين تم التعامل معها من خلال 299 اجراء شملت اجتماعات عبر الاتصال المرئي وزيارات ميدانية واتصالات هاتفية وبريد إلكتروني ومخاطبات ومذكرات الكترونية للجهات الحكومية المعنية.

22 قراراً في عام

أظهر التقرير أن مدير عام الهيئة أصدر 22 قرارا خلال العام المالي الماضي ذات صلة بالترخيص للاستثمار ومنح المزايا وما يرتبط بها، إذ صدرت 6 قرارات بالموافقة على طلب تأسيس شركة كويتية وفتح افرع بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، و11 قرارا بالموافقة على تعديلات منها قراران بالموافقة على زيادة رأس المال، و7 قرارات بتحديث الأنشطة، وقرار بالموافقة على طلب الغاء نشاط لكيان استثماري موافق عليه، وقرار إضافة وإلغاء أنشطة لكيان استثماري موافق عليه، بالإضافة الى 5 قرارات جزاءات شملت 4 قرارات بإلغاء الترخيص الاستثماري وقرار بالحرمان من مزايا بموجب المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013.

14 إعفاء ضريبياً

واصلت الهيئة منح المزايا، اذ تمت الموافقة على إصدار شهادة اعفاء جمركي لكيان استثماري مرخص له وإصدار 14 شهادة إعفاء ضريبي مقابل الأداء للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة وفق التزامها بمعايير آلية الإعفاء الضريبي المعتمدة بين الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية.

متابعة المناطق الاقتصادية والحرة

أكدت الهيئة في تقريرها متابعة تنفيذ مشاريع المناطق الاقتصادية والحرة والقسائم التجارية، إذ باشرت إعداد مستندات الطرح الخاصة بمزايدة ترخيص استغلال منطقة العبدلي الاقتصادية بغرض التطوير والتنفيذ والاستثمار والإدارة حسب النظم والإجراءات المعمول بها، وتم التعاقد مع طرف ثالث لتحديث دراسات الجدوى الخاصة بالمنطقة الاقتصادية في العبدلي، وبالنسبة لمنطقة الوفرة الاقتصادية فقد تمت الترسية على المكتب الاستشاري لعقد تصميم منطقة الوفرة الاقتصادية.مبنى.. للهيئةكشفت هيئة تشجيع الاستثمار عن مباشرة توقيع عقد مبناها، إذ تم توقيعه بين وزارة الأشغال العامة بعد استلام موافقة ديوان المحاسبة مع المكتب الاستشاري في 29 مارس 2023 ولمدة 18 شهرا تبدأ من تاريخ أمر مباشرة العمل.