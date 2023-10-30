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592 مليون دينار مكاسب البورصة في جلسة التصحيح

10/30/2023 11:01:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
عوضت بورصة الكويت جزءا كبيرا من خسائرها بنهاية إقفالات جلسة امس الإيجابية، حيث شهدت الجلسة إقبالا لافتا على الأسهم القيادية لاقتناص الفرص بعد تراجعها بشكل لافت مؤخرا على وقع ضغوط بيعية تتعرض لها هذه النوعية من الأسهم.
وحققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب بنحو 592 مليون دينار تشكل 1.6% من الإجمالي الذي ارتفع لـ 38.249 مليار دينار لتستعيد بورصة الكويت مستوى الـ 38 مليار دينار بعد أن فقدته في جلسة افتتاح الأسبوع على وقع التوسع في العمليات البيعية للأسهم ذات القيم السعرية المرتفعة.
وتشهد البورصة تذبذبا لافتا في مجمل الأداء رغم توافر عدد من المقومات الإيجابية التي من المفترض أن تدفعها في الاتجاه الصاعد، أهمها إفصاحات الشركات والبنوك، حيث تعلن عن نمو لافت في الأرباح لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي وحفاظ سعر برميل النفط الكويتي على بقائه فوق مستوى 90 دولارا.
وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 14%، إذ بلغ إجمالي قيمة التداول 45.2 مليون دينار تراجعا من 52.5 مليون دينار في جلسة الأحد، وكان لافتا أن أكثر الأسهم استقبالا للسيولة هي ذاتها التي شهدت تراجعات كبيرة أول من امس.
كما تراجعت كميات التداول بنسبة 21% بإجمالي أسهم متداولة 136 مليون سهم مقابل 172 مليون سهم أول من أمس، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر تداولا «بيتك» بـ 27.6 مليون سهم. وعلى وقع عمليات الشراء ارتفعت أسهم 63 شركة امس، مقابل تراجع أسهم 36 شركة، واستقرت قيمة أسهم 13 شركة، فيما لم يجر التداول على أسهم 38 شركة.
وقاد السوق للارتفاع 7 قطاعات، تصدرها الاتصالات بنسبة 2.2%، تلاه قطاع الصناعية بـ 2.02%، وقطاع البنوك بـ 1.95% وهي أكثر القطاعات التي تراجعت في جلسة أول من أمس.
وأنهت البورصة جلسة امس الإيجابية على ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.07% بإضافة 142.6 نقطة ليصل المؤشر إلى 7047 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% بخسارته 10.3 نقاط ليصل إلى 5393 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.57% بإضافة 100 نقطة ليصل إلى 6462 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن بورصة الكويت تعرضت لخسائر حادة في جلسة يوم الأحد الماضي بلغت 840 مليون دينار.
«بيتك» يستحوذ على 41% من السيولة
استحوذ سهم «بيتك» على 41% من إجمالي سيولة البورصة أمس، إذ شهد السهم سيولة بقيمة 18.5 مليون دينار، تلاه سهم بنك الكويت الوطني بـ 3.4 ملايين دينار، وسهم شركة زين بـ 2.08 مليون دينار، ثم سهم شركة أجيليتي بقيمة 1.93 مليون دينار، ثم سهم «صناعات» بـ 1.9 مليون دينار.

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