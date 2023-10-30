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النفط ينخفض مع انحسار المخاوف الجيوسياسية

10/30/2023 11:01:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% أمس مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل و«حماس» على الإمدادات من المنطقة وتوخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع ومؤشرات أخرى على صحة الاقتصاد العالمي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أي ٣٫٢١% إلى ٨٧٫٥٨ دولارا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط ٣٫١٤ دولار أي ٣٫٦٧% إلى ٨٢٫٤ دولارا للبرميل.
وصعد الخامان 3% يوم الجمعة الماضي عند الإغلاق بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي يعزز مخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي، لكن محللين قالوا إن هذا القلق بدأ يتلاشى.
وقالت تينا تينغ المحللة في «سي.إم.سي ماركتس»: «على الرغم من التصعيد في الحرب بين حماس وإسرائيل، فإن الاجتياح البري متوقع على نطاق واسع».
وأضافت «الوضع في مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، مما تسبب في تراجع أسعار النفط».
ويترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية في «المركزي الأميركي» يوم الأربعاء وبيانات الوظائف الأميركية ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل، تلمسا لمؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي «المركزي الأميركي» على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء القادم.

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