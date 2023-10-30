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Stc تضم شركاء إستراتيجيين جددا إلى قطاف

10/30/2023 11:01:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن قائمة الشراكات الاستراتيجية الجديدة المنضمين إلى برنامج مكافآت «قطاف»، بالإضافة إلى المزايا والمكافآت والعروض الترويجية الجديدة التي تمت اضافتها لتعزيز برنامج ولاء العملاء من خلال طرح خصومات حصرية وبرنامج الأميال الجوية وخدمات stc المتميزة وغيرها المزيد من العروض.
وخلال فعاليتها التي أقامتها stc بمناسبة الاحتفال بإضافة الشركاء الاستراتيجيين الجدد، تمت إزاحة الستار عن شركاء برنامج «قطاف» الجدد والتي شملت تطبيق طلبات Talabat، وكريم Careem، وتطبيق كوفي COFE App، وHouse of X، وVenue 56 وVinco وThe Museum وجراند سينما.
وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لشركة stc بحضور عبدالعزيز الدويش مدير عام ادارة التسويق في stc، ممثلا للشركة في هذه الفعالية الى جانب فريق العمل الذي اشرف على الاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين الجدد، وبحضور ممثلين عن الفريق التنفيذي لشركاء برنامج «قطاف»، مسلطة الضوء على الالتزام المتبادل بتعزيز عروض برنامج مكافآت «قطاف» لعملاء stc.
ويتيح برنامج المكافآت «قطاف» لعملاء stc جمع النقاط القابلة للاستبدال بمجرد دفع فواتير الدفع الآجل أو استهلاك الرصيد الموجود على بطاقاتهم مسبقة الدفع، حيث سيحصل العملاء على نقطة واحدة مقابل كل دينار يتم انفاقه، حيث لن يقوم الشركاء الجدد بتنويع الخيارات المتاحة للأعضاء فحسب، بل يؤكدون أيضا على التزام stc بالتطوير المستمر وإثراء البرنامج ومشاركة العملاء اهتماماتهم.
والآن أصبح ممكنا لعملاء stc المسجلين في برنامج الولاء استبدال نقاطهم والاستفادة بمجموعة مختارة من المكافآت المقدمة من شركاء البرنامج والذي تعاونه فيه مع أفضل مزودي الخدمات والعلامات التجارية في مجال الموضة والمطاعم والفنادق وشركات الطيران والخدمات وغيرها ليشمل العديد من الخصومات الحصرية والعروض الخاصة والتجارب الفريدة المصممة خصيصا لتناسب تفضيلاتهم.
وتعليقا على برنامج «قطاف»، قال م.عامر عطوي الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: أطلقنا برنامج مكافآت «قطاف» منذ عدة سنوات كجزء من نهجنا الذي يركز على مكافأة العملاء على اختيارهم stc كمشغل مفضل لهم، ويأتي هذا أيضا انسجاما مع هدفنا المستمر المتمثل في التركيز على تعزيز تجربة عملائنا من خلال توفير العروض والخدمات الحصرية التي تناسب احتياجاتهم ونمط حياتهم.
وأضاف: تماشيا مع موقعنا الريادي في السوق وكجزء من استراتيجيتنا لاثراء تجربة عملائنا فإن تواجد هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين يعكس حرصنا على أن تكون هناك خدمات منوعة تلبي تنوع احتياجات ورغبات العميل. ومع استمرارنا في تعزيز نطاق برنامج «قطاف» وتنويعه، فمن الضروري أن نتعاون مع العلامات التجارية التي تلقى صدى طيبا لدى عملائنا وتتوافق مع قيمنا المؤسسية. وبينما نمضي قدما، يمكن للعملاء أن يتوقعوا المزيد من التعاون والمزايا المتنوعة بينما نواصل سعينا في جعل «قطاف» برنامج ولاء ذي قيمة مضافة إلى خيارات نمط الحياة لعملائنا الكرام.

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