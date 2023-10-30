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الوطني راع بلاتيني لمبادرة هاكاثون 50 امرأة في الأمن السيبراني

10/30/2023 11:01:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن مساعي بنك الكويت الوطني لتحفيز الطاقات الإبداعية للمواهب الرقمية المتميزة عبر استضافة ورعاية الفعاليات الرقمية، قدم البنك رعايته البلاتينية لمبادرة «هاكاثون 50 امرأة في الأمن السيبراني»، وهي مسابقة في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات على مستوى البلاد نظمتها شركة ESK Holdings ومرسيدس فازكيز بدعم من المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت.
وأقيم الهاكاثون خلال يومي 27 و28 أكتوبر في الجامعة الأمريكية في الكويت، وشهد مشاركة 50 سيدة ضمن فرق عملن على مشاريع تبحث عن حلول لتحديات وضعها البنك حول الأمن السيبراني، ومن ثم قدمن مشاريعهن إلى لجنة من الحكام واختيار أحد الفرق الفائزة.
استخدمت المشاركات أدوات مثل المراقبة في الوقت الفعلي ووحدات الإبلاغ عن الحوادث ومنصات الاتصالات لحل المشكلات، حيث وضعت لجنة التحكيم معايير لاختيار الفائزات تتضمن الإبداع والبراعة في حل المشكلات والابتكار والتفكير الشمولي وفاعلية العمل الجماعي.
وتهدف هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها إلى تعزيز دور المرأة في سد الفجوة الرقمية العالمية في مجال يشهد نموا مستمرا من أجل اقتصاد رقمي مرن ومزدهر قائم على المعرفة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس العمليات وتقنية المعلومات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي: نحن سعداء بالمشاركة في هذه الفعالية حيث يشكل الأمن السيبراني إحدى أهم ركائز مسار البنك للتحول الرقمي، كما أن لدى البنك استراتيجية استباقية للأمن السيبراني لتلبية التطور الديناميكي للتهديدات السيبرانية، بما في ذلك إطار شامل لحوكمة البيانات وخصوصيتها وأمنها.
وأضاف: بالإضافة إلى تقديم ميزات جديدة وأفضل تجربة ممكنة لقنواتنا الرقمية، تشمل الركائز الهامة الأخرى التي نركز عليها في رحلة تحول البنك الرقمي تحسين العمليات الداخلية وخلق ثقافة رقمية قوية في جميع أنحاء البنك وهو ما يعكس التزامنا بالأهمية القصوى التي يوليها البنك لأمن عملائه في هذه البيئة المتغيرة باستمرار.
وأشار الخرافي إلى أنه من المهم أن ندرك أن التحول الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب بل يتعلق الأمر أيضا بالأشخاص والثقافة والقيم التي تصوغ عملية التحول ومن الملهم أن نستفيد من خبرة النساء ومدى التزامهن في هذا المجال والتي تم تسليط الضوء عليها خلال هذا الهاكاثون.
من جانبها، قالت مرسيدس فاسكويز، المدير العام لشركة ESK القابضة ومؤسسة 50 امرأة في الأمن السيبراني في الكويت: يسعدني التعاون مع بنك الكويت الوطني كراع بلاتيني لهذا الحدث الهام الذي يعكس التزاما راسخا من مؤسسة مصرفية رائدة ذات تأثير كبير في مجالات التنمية التي تستهدف تعزيز دور المرأة في مكان العمل، مع إعطاء الأولوية للابتكار التكنولوجي والتعليم ذي المستوى العالم، وتحسين المهارات والعمل على دعم اقتصاد تنافسي رقمي، وهو ما يتوافق بشكل وثيق مع هذه المبادرة الرائدة.

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